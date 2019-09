I kølvandet på foruroligende rapport: Naturens Dag rammer tidsånden rent

I år lå Naturens Dag tre dage efter, at en stor national rapport viste, at den danske natur har fået det værre siden 2013. Ved Provstgaards Jagthus var der rig mulighed for at komme ud og mærke naturen i går.

For naturtyper som for eksempel skove, moser og strandenge er tilstanden forværret. I 2013 var 90 procent af de overvågede naturtyper i ugunstig tilstand, men i 2019 er 95 procent i ugunstig tilstand. Og 33 procent af de overvågede naturtyper vurderes at være i tilbagegang.

Timingen for dagen kunne dårligt være bedre. Vi har netop haft en valg, hvor natur og miljø var i fokus, og det er kun tre dage siden den danske regerings rapportering til EU-Kommissionen om tilstanden for den danske natur blev offentliggjort. Rapporteringen bliver lavet hver sjette år, og den nye rapport viser, at den danske natur har fået det værre siden 2013.

Skjern: Temaet for Naturens Dag i år var "Mærk Naturen", og der var aktiviteter mange steder i "Naturens Rige", blandt andet et meget stort arrangement ved Røjklit Havn, og et lidt mindre ved Provstgaards Jagthus, hvor Dagbladet lagde vejen forbi.

Provstgaards Jagthus er et smukt placeret ved Skjern Å's delta ved Pumpestation Nord.Det lille hus blev bygget i 1922 af brødrene Niels Provstgaard og Søren Kristian Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum købte huset i 1993. Brøderne Provstgaard levede af naturen omkring dem, de solgte blandt andet fisk og gik på jagt efter odddere - huset bærer præg af dem og af deres levestil. Niels Provstgaard, der var tømrer, byggede tingene når brødrne havde brug for dem, som udstillingsskabene til hans store og smukke fuglesamling. Brødrene var på mange måde forgangsmænd og fik telefon som nogle af de første i området, fordi de havde brug for at kende prisen på skind og fisk inden de solgte dem. Huset har i 2018 gennemgået en større restaurering. Fra 14. april - september er der åbent torsdag-søndag samt helligdage klokken 11-16. I vinterferien fra 17. til 20. oktober er der åbent alle dage fra 11.00 til 16.00. Entré 50 kroner. Kaffekagebillet inkl. entré koster 75 kroner for alle over 18 år.

Lige ved siden af ham stod Ulla og Anders Thorre Kristensen, Spjald, og solgte honning. De danske bier har det som bekendt hårdt for tiden, så de to biavlere håber helt sikkert også på mere vild natur.

- Før valget havde vi en god dialog med tidligere miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) netop her i Provstgaards Jagthus. Nu håber vi, at den nye miljøminister Lea Wermelin (S) også vil være velvillig, sagde Per Høgh Sørensen.

I en af boderne udenfor Provstgaards Jagthus stod afdelingsleder for Kultur, Natur og Fritid, Per Høgh Sørensen, og fortalte om Ringkøbing-Skjern Kommunes nationalparkudvalgs visioner.

Hanne Møller Jensen fra Mols benyttede Naturens Dag til at fjerne lidt skrad. Lad venligst være med at smide affald i naturen, var hendes budskab. Foto: Jørgen Kirk

- Det er rigtig godt med alle de aktiviteter, der er her, og når vejret så tilmed er godt, så er det jo bare om at komme ud at få lidt frisk luft og komme lidt væk fra ipad'en, sagde Lars Pedersen.

Nu var det hende magtpåliggende, at Dagbladets journalist, skulle skrive i avisen, at man skal lade være med at smide cigaretskod og andet affald i naturen. Det er hermed gjort.

Hanne Møller Jensen fra Knebel på Mols, var faktisk ikke klar over, at det var Naturens Dag søndag. Hun havde blot overnattet i en nærliggende shelter og nydt en dejlig solopgang over Skjern Enge.

Nyder at fortælle

Inde i Provstgaards Jagthus var det den frivillige museumsvært Georg Reenberg, der havde fået opgaven med at fortælle alle dagens gæster om stedet.

- Jeg har været her det meste af året, og har virkeligt nydt det. Jeg har mødt rigtig mange, der har været her for 40-50 år siden og som kan fortælle historier om stedet. På et tidspunkt kom der også fire turister cyklende fra England, så det er et alsidigt job at være museumsvært, sagde Georg Reenberg med et smil.

Fra Pumpestation Nord kunne man kigge på fugle og prøve at rappelle, og neden for stod Skjern-Stauning Jagthundeklub klar.

- Det er altid dejligt at være ude i naturen, og mine to Gordon Settere her elsker at være med på sneppe og bekkesinjagt. De har hjulpet til ved rigtig mange jagter, sagde Morten Holm inden nogle af gæsterne på Naturens Dag lige skulle klappe de dygtige hunde.