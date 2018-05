I hård kamp for at få ansatte: Vi må sige nej til opgaver

Ringkøbing-Skjern: Vil du arbejde hos os?

Det er noget af et luksus-spørgsmål at få, hvis man er jobsøgende, men chancen for at få netop det spørgsmål er meget stor, hvis man søger arbejde inden for VVS-faget.

I øjeblikket er der nemlig alvorlig mangel på både faglærte og lærlinge. Det viser en ny undersøgelse, som organisationen Tekniq har lavet, og i Region Midtjylland ser det ikke ligefrem lovende ud.

Her melder godt halvdelen af VVS-virksomhederne, at de har svært ved at finde faglærte, mens 28 procent har problemer omkring lærlinge:

- Cirka halvdelen siger, at det er blevet sværere at finde folk i år i forhold til sidste år. Cirka 40 procent har måtte opgive ordrer, fordi de ikke har kunne skaffe folk til at løse dem. Det ligger højt, men ikke helt så højt som sidst, vi havde højkonjunktur, siger Tina Voldby, Underdirektør i Tekniq.