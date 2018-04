I dag må der fiskes: Laksen er en millionforretning

Årets start på laksefiskeriet i Skjern å. Her fanger Niels Jørgen Mogensen fra Randers han anden laks i dag og Einer Olesen fra Hadeup hjælper med at lande.Begge fisk var dog nedgænger og blev sat ud igen .Foto: Jørgen Kirk

Der er gode penge i lystfiskerturisterne. Derfor er der i et par år investeret millioner i at udvikle niche-turisme for at tiltrække flere med hang til fiskeri.

Skjern Å: Lokale og udenlandske laksefiskere vil i dag, hvor sæsonen er skudt i gang, flokkes om de bedste fiskesteder langs Skjern Å. Står det til både turistbranchen og Ringkøbing-Skjern Kommune, kommer der endnu flere lystfiskere til Vestjylland i fremtiden. Derfor er der satset stort på at udvikle området med penge til Laksens Hus, der sidste år havde flere end 2000 besøgende, forskningsprojekter og markedsføring blandt andet gennem riverfishing.dk-projektet. - Lystfiskerturismen er en niche, som vi har stor forventning til. Der er tale om en turistgruppe, som bruger forholdsvis mange penge, mens de er her. Det kan blandt andet mærkes i udstyrsbutikkerne, fortæller turistdirektør Sebastian Schaper.

Sådan ser lystfiskerturisten ud En tysk mand, der er 56 år eller derover (56 procent). 40 procent er mellem 35 og 55 år.



Rejser med parter eller venner.



Bor i feriehus i en uge eller mere og har tidligere været på ferieophold i Danmark.



Fisker ind i mellem på ferien.



Lystfiskerne kan inddeles i tre typer:



Den fangstorienterede, der gerne vil have gode chancer for fangst og foretrækker at fiske alene i naturskønne omgivelser.



Den naturorienterede lystfisker, der gerne tager familien med på fisketur og gerne vil fange store fisk i naturskønne omgivelser.



Den trofæorienterede lystfisker, der vil fange store og spændende fisk, men ikke går sig meget op i omgivelserne,



Kilde: VisitDenmark turistundersøgelse 2014 og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Penge i kassen Han kalder lystfiskerturismen en gylden mulighed for branchen og understreger, at der fortsat er et uudnyttet potentiale. I 2014 blev udarbejdede DTU en rapport om den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å. 4000 ekstra laks skaber en værditilvækst på 6,8 millioner kroner og godt seks arbejdspladser. Men der er plads til forbedringer. I River Dee i Skotland bliver der fanget 4-5000 laks, og det genererer en omsætning på 120 millioner kroner. - De første ting blev vel sat i søen for halvandet år siden, så vi er først lige gået i gang, siger Sebastian Schaper. Samme holdning har viceborgmester Søren Elbæk (S). - Når vi vælger at poste mange kommunale vækstpenge i udviklingen af lystfiskerturismen, er det, fordi vi er helt overbevist om, at lystfiskerne er et endnu større aktiv for vores kommune. Vi har haft meget fokus på kystturismen, og nu satser vi også på turismen inde i landet, siger han. En såkaldt aha-oplevelse fik Elbæk selv, da han besøgte Borris, hvor huse var lejet ud til passionerede lystfiskere. Dermed er de med til også at understøtte landsbyen, også de nye bed & breakfast-muligheder er med til at skabe omsætning.