Når klokken slår 10.00 vil alle stå klar op oprejst i retssal A ved retten i Herning. Da læser dommer Jytte Munkholm skyldkendelsen op i sagen med den 36-årige mor fra Skjern, der er tiltalt for at have tappet blod fra sin yngste søn i fem år.

Kvinden har tilstået at have tappet blod af sin søn men i et mindre omfang, end hun er anklaget for. Derfor er spørgsmålet - indtil kl. 10.00 - hvorvidt hun bliver dømt efter straffelovens milde voldsparagraf 244, som hun har erkendt. Eller om hun bliver dømt efter den hårde paragraf 246, som hun er tiltalt for. Eller om nævningetinget vælger at dømme hende efter paragraf 245, der ligger lige midt i mellem.

Forskellen er straffen, der følger efter. Jo hårdere paragraf, desto længere strafferamme. Straffen tager nævningetinget dog først stilling til senere på dagen.

Dagbladet følger sagen med opdateringer fra retten.