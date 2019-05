Stauning/Dejbjerg: "Naturligvis" er en fritidsaktivitet for børn i alle aldre.

Aktiviteten er på kort tid blevet et tilløbsstykke i Stauning-Dejbjerg-området, der ligger midt i naturen mellem Ringkøbing og Skjern.

38 børn i alderen fire til 13 år deltager i fritidsaktiviteten et par timer hver anden mandag.

- Vores målgruppe er børn fra børnehaveklassen og til og med 6. klasse, og vores mål er simpelthen at få børn ud, fortæller én af initiativtagerne bag fritidsaktiviteten, Majbritt Ejstrup fra Stauning-Dejbjerg U&I i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne give dem et naturtilbud at gå til, så der også er noget for dem, der ikke lige går til fodbold, siger Majbritt Ejstrup.

Hun tilføjer, at børnehavebørn også er velkomne sammen med en forældre.

Det er forskelligt, hvad der er på programmet i "Naturligvis". Men afgørende er, at børnene kommer ud i naturen og får gode oplevelse, når fritidsaktiviteten foregår rundt om ved de forskellige naturperler, der findes i området.