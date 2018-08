Hyrer professionel hjælp: Eksminister skal skaffe mere vestjysk asfalt

Ringkøbing-Skjern lægger op til at betale et bureau med den tidligere konservative transportminister Lars Barfoed i spidsen en halv million om året for at sikre en 2+1-vej.

Ringkøbing-Skjern: Kampen for at få udvidet landevejen mellem Ringkøbing og Herning skal intensiveres.

Det mener borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S), som nu vil have politisk opbakning til at søge professionel hjælp.

Planen er at indgå en aftale med det københavnske public affairsbureau Primetime, som skal have 38.000 kroner om måneden - eller hvad der svarer til en lille halv million kroner om året - for at lave lobbyarbejde for det vestjyske vejprojekt.

I spidsen for opgaven kommer den tidligere konservative justits- og transportminister Lars Barfoed og tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, Thomas Juul-Dam, og en af bureauets kommunikationsfolk.

Primetimes opgave bliver at hjælpe Ringkøbing-Skjern med at lægge pres på centrale politikere gennem rådgivning og formidling af kontakter, ligesom der bliver lavet en strategi for, hvordan man kommer i mål med vejen.

I sit oplæg skriver Primetime, at det er et succeskriterium at få vejen udvidet i 2025.

- Flere politikere fra begge politiske blokke har tilkendegivet, at der er behov for en udvidelse og endda udtalt sig positivt om det til pressen. Men det har undervejs vist sig at være svært at fastholde politikerne på deres udtalelser og få dem til at forpligte sig til reel handling. Opgaven er med andre ord at skubbe det politiske spor fra gode intentioner til de facto beslutning og handling, fastslår Primetime.

En tidligere undersøgelse har vist, at vejen til koste en lille milliard, og at den vil være en samfundsmæssig god investering. Lokale folketingspolitikere har da også stået i kø for at bifalde vejprojektet.

Erhvervs- og vækstudvalget skal vende tommelen op eller ned til kontrakten med de professionelle lobbyister på et møde mandag.