- Vi havde ellers planlagt, at omkring juletid skulle han have en nissehue på, men det må vi nok kigge i vejviseren efter, sukker Poul Junge.

I forsamlingshusets bestyrelse savner man Jan Kirkensgaards døgnvagt på parkeringspladsen, og nu håber man på, at han vender tilbage. Derfor: Skulle der være nogle, der har en direktør i overskud, så kan han med frit lejde lægges diskret ved køkkendøren. Poul Junge har dog ikke de store forhåbninger til at han dukker op i hel tilstand.

Men i påsken sluttede vinkeriet brat. Ingen har set, hvem der er rendt med Jan Kirkensgaard, eller sagt med andre ord - har kidnappet direktøren i næsten egen person. Påskedag fik Poul Junge, der er kasserer i Faster Forsamlingshus, nemlig besked om, at fotostaten var forsvundet. Han besigtigede gerningsstedet, og det stykke pind, som Jan Kirkensgaard var skruet fast til, stod ensomt tilbage. Kun skruerne sad tilbage, hvilket stærkt indikerer, at Jan Kirkensgaard er blevet revet væk og måske har fået skader på sig.

Tidligere direktør i Faster Andelskasse, Poul Junge, er noget bekymret over, at hans efterfølger, Jan Kirkensgaard er forsvundet fra sin pind. Og i dette tilfælde er det fra Faster Forsamlingshus, hvor en mandshøj fotostat af Jan Kirkensgaard har stået og vinket i længere tid til de forbipasserende, og netop det har man haft meget fornøjelse af. Som da en nabo havde gæster, og en af gæsterne stod ude i haven og vinkede, fordi der da stod en på den anden side og vinkede til ham. Sku´ ha´ gået til Louis Nielsen, som man siger...

En pæn ung mand

Sagens hovedperson - altså i egen person - er både ærgerlig, men da også en kende beæret. For som de siger i andelskassen, så er det fordi at han er en pæn ung mand.

- Jeg tager det lidt med humor, og siger at det da må være en yngre kvinde, som ikke kunne undvære mig, konstaterer Jan Kirkensgaard.

- Men jeg synes, at det er mærkeligt, at folk ikke kan holde sig fra et skilt. Der må jo være nogle, der mener, at de har mere brug for mig!

Som direktør i et pengeinstitut, så er det først og fremmest finanserne, han tænker på. Og Jan Kirkensgaards alter ego er ikke billig.

- Fotostaten har kostet andelskassen 4000 kroner, så det er mange penge. Og så attraktiv synes jeg nu heller ikke, at jeg er!

Tyveriet er i øvrigt ikke anmeldt til politiet.