Hver ottende underviser er ikke lærer: Det er bekymrende

En ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 16,2 procent af de danske lærere i folkeskolen i 2016 ikke havde en læreruddannelse. I Ringkøbing-Skjern Kommune var det 12,6 procent.

Ringkøbing-Skjern: I folkeskolen skal børnene undervises af personer med en læreruddannelse. Sådan har mange forældre og skoleledere rundt om i landet det med stor sandsynlighed, men en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdet for Danmarks Lærerforening viser, at det langt fra er tilfældet. På landsplan var 16 procent af de danske lærere i folkeskolen ikke uddannet lærer i 2016. I Ringkøbing-Skjern Kommune lå det på 12,6 procent, hvilket er en stigning fra 2013, hvor tallet var 9,1. Kirsten Busk, der er formand for den lokale lærerforening, Fjordkredsen, er bekymret for udviklingen: - Dygtige og veluddannede lærere er den vigtigste forudsætning for at sikre elevernes udbytte af undervisningen. Derfor er det bekymrende, at andelen af ikke-læreruddannede i folkeskolen er stigende - både på landsplan og i Ringkøbing-Skjern, siger hun.

Dygtige og veluddannede lærere er den vigtigste forudsætning for at sikre elevernes udbytte af undervisningen. Kirsten Busk, Formand for Fjordkredsen.

lever ikke op til kravene Da den seneste folkeskolereform trådte i kraft i august 2014, var et af kravene, at eleverne som udgangspunkt skulle undervises af lærere, som havde linjefag i det, de underviste i. Ifølge Kirsten Busk viser rapporten, at politikernes ambitioner langt fra bliver overholdt af de danske folkeskoler. - Det viser, at der er meget langt fra politikernes ambitioner til den virkelighed, vi oplever i folkeskolerne i dag. Nu står vi i en situation, hvor en stor del af elevernes lærere end ikke har en læreruddannelse, og det er bekymrende, siger formanden.

Rekrutteringsproblem En af årsagerne er, at mange uddannede lærere vælger at forlade folkeskolen. Det betyder, at rekrutteringen er blevet et større problem end tidligere. Den tendens skal ændres, slår Kirsten Busk fast: - Problemet med at rekruttere læreruddannede til folkeskolen er voksende, og det er vigtigt, at alle parter omkring skolen tager situationen alvorligt. Vi er en vandkantskommune, og vores geografiske placering på landkortet betyder, at vi har en problematik omkring rekruttering, siger hun. Kirsten Busk mener, at kommunen skal på banen: - De skal sikre, at lærerne har mulighed for at løse deres opgaver til gavn for eleverne, så det igen bliver attraktivt at arbejde i folkeskolen med en læreruddannelse. Vi skal også have genskabt lærerfagets prestige, så flere unge fremover vælger at tage læreruddannelsen, siger hun.