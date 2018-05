Hvem skal afløse Lunde Larsen som folketingskandidat?

Ringkøbing-Skjern: Det sendte chokbølger gennem Venstre i Ringkøbing-Skjern, da Esben Lunde Larsen tirsdag aften meddelte, at han ikke længere skal være minister, og han senest forlader Folketinget til næste valg.

Hans beslutning har samtidig givet partiet en udfordring, for hvem skal være hans afløser som folketingskandidat. Kredsbestyrelsen havde planlagt et møde om 14 dage - det får nu ét vigtigt punkt på dagsordenen: Ny folketingskandidat.

En af mødedeltagerne bliver 24-årige Jens Højland fra Videbæk. Han blev valgt til byrådet i november og proklamerede allerede den gang, at han både havde en borgmester og en folketingsmand i maven.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har en drøm om at komme i Folketinget. Men det er nok lidt for tidligt. Jeg ville i hvert fald gerne have haft lidt mere erfaring, men bliver jeg opfordret til at stille op, så siger jeg ikke nej, lyder det frejdigt fra Jens Højland.

Et andet navn, der dukker op, er 47-årige Lennart Qvist fra Ringkøbing. Venstres gruppeformand i byrådet og formand for social- og sundhedsudvalget ville egentlig gerne have været borgmester. Men da den ambition glippede, kunne det være interessant for ham at indtage den landspolitiske scene, lyder det fra flere sider. Han sidder i dag i Venstres hovedbestyrelse.

Det har ikke været muligt at træffe Lennart Qvist for en kommentar til, om han er interesseret i at blive folketingskandidat.

Sikkert er det at formand for kredsbestyrelsen, Bent Østergaard, går efter en lokal kandidat.

- Det har vi altid gjort, og det vil vi også gøre denne gang. Vi skal bruge en kandidat, som kan repræsentere Vestjylland i Folketinget, men hvem det skal være, aner jeg ikke, lød det fra Bent Østergaard kort efter Lunde Larsens overraskende melding om sit karrierestop.

Ringkøbingkredsen er en attraktiv kreds, fordi den betragtes som sikker. Derfor er det da også en forventning, at der vil være interesse for den ledige kandidatplads udefra, fordi den traditionelt har givet valg.

- Selv om der ikke er kørt en afløser i stilling, er det vigtigt, at det er en lokal kandidat. Om det bliver mig eller en anden, må vi se, siger Jens Højland.