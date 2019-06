Hvad synes du om valgets resultat?

Agnes Volder Møller, Velling: - Jeg er egentlig godt tilfreds. Jeg er glad for, at Radikale Venstre fik så mange stemmer, at de blev fordoblet, og at Stram Kurs ikke kom ind. Nu er det spændende at se, hvordan Socialdemokratiet vil danne regering, om de vil gå over midten eller arbejde sammen med de røde. Jeg håber på sidstnævnte.

Sofie Carlsen, Ringkøbing: - Jeg havde håbet på en rød regering, så jeg er meget godt tilfreds. Jeg var ret overrasket over, at Dansk Folkeparti gik så meget tilbage, og jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at Kristendemokraterne ikke kom ind. Det, tror jeg, mange havde håbet på.

Rasmus Dyrby Damgaard, Videbæk: - Jeg kan egentlig godt lide valgresultatet, for jeg er mere til en rød regering. Jeg er også glad for, at Stram Kurs ikke kom ind. Jeg har selv stemt SF, og mit parti har også gået frem på mandater, så jeg er egentlig meget godt tilfreds.

Hans B. Christiansen, Skjern: - Det er noget af det forfærdeligste. Nu kommer Radikale Venstre og SF til at styre, og det var det, der gik galt under Helle Thorning Schmidt. Jeg ville hellere have haft en regering henover midten.

Nicholas Nørgaard, Skjern: - For mit eget vedkommende gik det den rigtige vej. Men jeg kan være i tvivl, om det bliver nemt at få valgt statsminister. Det bliver spændende at se, hvad især Radikale Venstre kræver.

Hans Jerne, Skjern: - Jeg har altid stemt socialdemokratisk. Jeg håber at Mette Frederiksen er blevet klogere. Men jeg mener ikke, at Mette Frederiksen er socialdemokrat ind til benet, for ellers sælger man ikke ud af arvesølvet. Sidste gang, vi havde en rigtig socialdemokrat, var det Anker Jørgensen.

Jane Gudsskov, Videbæk: - Jeg er okay tilfreds. Jeg stemte på Socialdemokratiet, og jeg ser frem til at de skal danne en ny regering, selvom jeg tror det bliver en lang, sej kamp. Jeg håber på en SV-regering, så yderfløjene ikke får så meget at sige.

Mette Aggerholm, Rækker Mølle: - Det måtte godt være lidt mere blåt. Men jeg er spændt på, hvad fru Frederiksen finder ud af, og hvordan regeringen skal se ud. Det er ærgerligt, at vi skal have ny regering, fordi DF er gået så meget tilbage.

Jette Sørensen, Videbæk: - Det gik, som jeg regnede med, selvom det ikke lige er det, jeg har stemt. Jeg er skuffet over, at Kristian Andersen ikke kom ind. Jeg har ikke stor fidus til Mette Frederiksen, men nu må hun vise, hvad hun kan.

Christian Hjort, Ringkøbing: - Det blev ikke som vi gerne ville det. Jeg er kristen, og har stemt på Kristendemokraterne flere gange. Partiet har ført en god valgkamp synes jeg. Denne gang var det meget tæt på. Der manglede måske kun 200 stemmer, og det var måske chancen. Det er ikke sikkert, at der kommer flere chancer.

Else Chemnitz, Ringkøbing: - Jeg er godt tilfreds med at der kommer et magtskifte. Men det bliver ikke nemt for Mette Frederiksen at få skabt et regeringsgrundlag sammen med SF og De Radikale. Det overraskede mig, at De Radikale fik så mange stemmer. Jeg synes ikke, at de har været så synlige i valgkampen. De Radikale og Socialdemokratiet har ikke så god kemi lige nu. Lars Løkke er en snu rad, så måske er det meget smart af ham at byde sig til, hvis det mod forventning ikke lykkedes rød blok at enes.