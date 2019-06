Hussalget buldrer derudad: Det er klart bedre at være ejendomsmægler nu

Villaer og rækkehuse sælges langt hurtigere end de senere år. Det er især i kommunens større byer, at husene skifter ejer uden at få liggepest.

RINGKØBING-SKJERN: Vestjyderne finder hurtigere drømmehuset, end de har gjort i flere år. For da et hus blev solgt i Ringkøbing-Skjern i første kvartal 2019, havde huset i gennemsnit været til salg i 202 dage. I første kvartal i 2019 lå salgstiden på 302 dage. Man skal tilbage til 2010 for at finde kortere salgstid i første kvartal end 202 dage. Det viser en opgørelse fra Boliga. - Det er klart bedre at være ejendomsmægler nu end for fem eller otte år siden. Der er mere omsætning, siger medejer og daglig leder hos EDC Skjern-Tarm Johnny Sørensen. Ejendomsmæglerens oplever, at de gode vintertakter bare er blevet endnu bedre i løbet af foråret. For hvor Boliga altså har set på salgstiderne i januar til marts, har senest Johnny Sørensen undersøgt EDC's salg i forårsmånederne marts, april og maj. - Det er stukket af, siger Johnny Sørensen. For i forårsmånederne har til salg-skiltene nogle steder knap nok noget at slå rod, før rækkehuset eller villaen var solgt; hvert fjerde hus er blevet solgt inden for 14 dage. - Det har vi ikke lige vært vant til i meget, meget lang tid, siger Johnny Sørensen.

Foto: Morten Stricker Villaer og rækkehuse er i høj kurs i kommunens største byer, oplever Kent Thomsen fra Nybolig. Det er straks sværere at sælge hurtigt og til en god pris for sælgeren, hvis husene ligger længere ude på landet. Arkivfoto: Morten Stricker.

Villakvarterne trækker Rækkehuse og villaer er altså generelt lettere at få solgt i dag, end de var sidste år. Sådan lyder konklusionen også hos Nybolig. Ejendomsmægler Kent Thomsen er indehaver af afdelingerne, som dækker Ringkøbing-Skjern Kommune samt Nørre Nebel. Både han og EDC-mægler Johnny Sørensen bider mærke i, at villaer i børnevenlige kvarterer er meget populære. Men jo længere man kommer fra byer som Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm eller Hvide Sande, jo sværere kan det være at få solgt sit hus hurtigt og til en pris, der ligner udbudsprisen. - Centerbyerne er helt klar kommet med igen, når det gælder priser og salgstider. Det halter stadig lidt efter i de mindre byer og i oplandet. Her bliver husene også solgt, men prisniveauet har ikke ramt det, man havde i 2008. Der er stadig lang vej igen i nogle områder, siger Nyboligs Kent Thomsen. - I Skjern by og Tarm by står salget stærkere. Landsbyerne kan vi ikke undvære, men husene bliver ikke solgt til gode priser, siger Johnny Sørensen fra EDC.

Foto: Johan Gadegaard Forårssæsonen har været endnu bedre end vinteren hos EDC Skjern-Tarm. Travlheden glæder den daglige leder, Johnny Sørensen i mørkeblåt. Arkivfoto: Johan Gadegaard

Mangler huse at sælge Faktisk er der så mange børnefamilier, som gerne vil købe et etplanshus i et klassisk villakvarter, at ejendomsmæglerne godt kunne bruge nogle flere sælgere. Kent Thomsen fortæller, at flere ældre par ønsker at flytte ud af villakvartererne, fordi de ikke længere har brug for helt så meget plads. Men det er bare ikke så nemt at finde et rækkehus at rykke over i, og så bliver villaerne ikke solgt. - Vi synes faktisk, at der er behov for flere rækkehuse midt i centerbyerne, siger Kent Thomsen.

Stadig langsommere end storbyerne På trods af at vestjyderne altså efterspørger flere villaer, end der umiddelbart kan sættes til salg, ligger Ringkøbing-Skjern ikke øverst på listen over hurtige hushandler. For salgstiden på 202 dage er stadig højere end landsgennemsnittet på 163 dage. - Vi kommer aldrig på niveau med de hippe steder i og omkring Aarhus og København, men hvis vi kan ligge på 200 eller 150 dage, er det kanongodt for et område for som os, siger Johnny Sørensen. Hvis man ser på de omkringliggende kommuner, er Ringkøbing-Skjern da også fint med. For kun i Billund og Herning går hushandlerne hurtigere, mens ejendomsmæglerne her i kommunen har været hurtigere til at få afsat huse, end man ser det i Varde, Holstebro, Lemvig og Struer.