Husholdningsforening så på nye roser og gammel historie

Ådum: Ådum Husholdningsforenings tur til Aarhus blev på alle måder vellykket for de 36 deltagere i bus med Thorvald Folmann ved rattet. Både kulinarisk oplevelse samt spændende seværdigheder blev nydt i godt samvær.

Naturcentret ved Harrild Hede var første stop, hvor bestyrelsen bød på kaffe og rundstykker i de naturskønne omgivelser.

Næste mål var Moesgaard Havecenter, som sidst på sommeren fokuserer på roser. En gartner på stedet, "Hanne med Hatten", viste rundt og fremhævede et par nye roser.

Birthe Kjærs rose var pink rosa, storblomstrende hele sommeren og op til en meter høj. Lige så høj var den anden nye rose, prins Henriks rose, i smuk gul farve. Begge var fremavlet i et gartneri uden for Aarhus. Der var mulighed for at handle og se sig om i det imponerende gartneri. På restaurant Martino ved Marselisborg Lystbådehavn ventede en indbydende brunchplatte, som blev værdsat og nydt i smukke omgivelser og udsigt ind over Aarhus.