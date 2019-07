Husflidsfolk i aktion på Gåsemandens Gård: Anders har øvet sig i 30 år

- Han hed Sigfred Christensen, og han levede af at opdrætte og sælge gæs. Han lavede og solgte også trehjulede BMW'er, og historien er, at da han døde, der var der fem af dem her på gården, fortæller Lissi Kjær Christensen, der er frivillig på gården, som er en del af Ringkøbing-Skjern Museum.

Nørre Bork: Den er svær at overse. På et fladt græsstykke lige uden for Nørre Bork ligger Gåsemandens Gård. Med gæs i krydsfiner ude foran ved vejen er man slet ikke om, hvad det er for et sted.

Fordi den lokale husflidsforening står for driften, har de hvert år en udstilling i et af gårdens rum.

Hun er formand for Ringkøbing Amts Husflid, der står for den daglige drift af Gåsemandens Gård.

- Der altid kaffe på kanden. I starten var det på en Madam Blå, men det er svært at holde varm, når vi ikke må bruge komfuret. Så nu er det en blå termokande i stedet for. Vi serverer ikke te og sodavand, for det har man ikke drukket på et husmandssted som her. Så det er kaffe og hyldeblomstsaft, siger hun.

- Du kan godt se, jeg mangler lige en gine her. Folk er ikke berøringsangst, så de tager fat i døren og kigger ind. Jeg kan lige se, at nogen tager fat i døren og får sagt undskyld, før de overhovedet får set, hvad det er, griner hun.

Turen fortsætter ud i den gamle stald. Her har et par gæs i krydsfiner også fundet en plads.

Har savet i 30 år

Den gamle lade er der, hvor husflidsfolkene holder til. Det er her, Lissi Kjær Christensen sælger billetter, men det er også her, man hver åbningsdag kan opleve folk, der er i gang med et håndværk. I dag kan man opleve pilefletning udenfor, og indenfor sidder Anders Kjeldsen, der arbejder med dekupørsav.

- Jeg saver figurer, som jeg selv har tegnet. Primært i træ, men jeg arbejder også med metal og horn og ben. Det er en meget alsidig sav, siger han.

Figurerne er en form for puslespil. Man kan skille dem ad, og så se, om man kan samle dem igen. En af de nemmere figurer uden for mange detaljer kan Anders Kjeldsen lave på et kvarter.

- Jeg har savet i 30 år, så jeg har øvet mig lidt, griner han.

- Det er selve processen, man får noget ud af. Ikke det, der kommer ud i sidste ende. Glæden ved at bevise for sig selv, at man kan - følelsen af, at det lykkes - den følelse får man kun, når man bruger fingrene på den her særlige måde, siger Anders Kjeldsen.

Han starter saven igen, og ind i butikken kommer en tysk familie, der har en ugebillet til museerne.

- Der er mange, der kommer her over middag. Vi er et lille sted, så det tager ikke så lang tid. Så man kan snildt køre forbi, når man har været på Bork Vikingehavn, siger Lissi Kjær Christensen.