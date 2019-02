Huset blev overmalet med ukvemsord: - Jeg føler mig meget krænket

TARM: Kirsten og Magnus Kolby fra Tarm er blevet udsat for en husejers værste mareridt natten mellem søndag og mandag, da deres hus på Park Allé blev overmalet med ordene "svin".

10 vinduer, garageport, fordør, træværk, stenfigurer, håndgreb og meget andet havde fået påmalet ukvemsordene i rød maling. Bilen havde fået piftet alle fire dæk og stod flad i indkørslen.

Kirsten Kolby var barnepige i Middelfart og ikke hjemme, da det skete, mens Magnus Kolby var hjemme. Hærværket blev opdaget mandag morgen, da Magnus Kolby stod op.

- Magnus havde sendt mig billeder af det, men da jeg kom hjem i aftes, og så det, kunne jeg mærke, at det gjorde noget ved mig. Det er ligesom folk siger, når de har haft indbrud, at de bliver krænket, når andre har været inde og rode i deres ting. Jeg føler mig meget krænket, men vi er herhjemme, og der er ingen, der ryster på hånden, siger Kirsten Kolby.

Parret meldte hærværket til politiet, som nu har optaget rapport og efterforsker sagen. Tirsdag efterlyste politiet vidner til hærværket, og hærværket er desuden meldt til Nabohjælpsordningen, da der kan have været forbipasserende i området, som har bemærket noget usædvanligt.

For familien handler det nu om at få ryddet op på hærværket. Bilen har fået luft i dækkene igen, og onsdag kommer der et firma, som skal rense malingen af huset.

- Det bliver et stort projekt at få det af, konstaterer Kirsten Kolby.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.