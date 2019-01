Husejer har lavet aftale med højhus-grundejere

Ejeren af Bredgade 76 har indgået aftale - dermed er et stort problem løst forud for afgørelsen om byggeriet.

Videbæk: Den måske største knast i forhold til det planlagte byggeri af tre højhuse i Videbæk er nu høvlet væk.

John Lundager Sørensen, der ejer huset på Bredgade 76, har indgået en aftale med de tre grundejere, som vil sælge de seks grunde til Bomidtvest, hvorpå de tre højhuse skal bygges.

Dermed har grundejergruppen imødekommet et stort ønske fra politikerne om at finde en løsning for husejeren, som, man er enige om, vil blive hårdest ramt af byggeriet.

I flere artikler har John Lundager Sørensen fortalt om, hvilke gener de tre femetagers huse vil give ham.

Det nærmeste højhus vil ligge blot 26 meter fra hans etplanshus og blot 12 meter fra hans have. Fra at have sol fra klokken 10 om formiddagen og udsigt til træer vil han med egne ord blive lukket inde i en baggård af højhuset.

Lundager Sørensen har bedt om enten en kompensation, eller at projektmagerne overtager hans hus til en fair pris.

Han har gennem længere tid været i forhandlinger med grundejerne, som har overladt det til Preben Laugesen at skrue en aftale sammen.

Forhandlingerne strandede før jul, da Lundager Sørensen med egne ord fik et så latterligt lavt tilbud, at han end ikke gad svare på det.

Siden er der imidlertid kommet et gennembrud, og parterne er nu enige om en aftale.

Den går ud på, at John Lundager Sørensen bliver boende i huset. Han kan så vurdere omfanget af generne, når højhusene er rejst. Han kan sælge sit hus til grundejerne, når han ønsker det, og samtidig får han allerede nu noget af salgsprisen udbetalt forlods som et genetillæg.

Preben Laugesen og John Lundager Sørensen har ikke yderligere kommentarer til aftalen, der naturligvis er betinget af, at lokalpolitikerne siger ja til byggeriet, der i høringsperioden udløste 41 indsigelser fra naboerne.

Det ventes, at politikerne skal træffe afgørelsen i februar.