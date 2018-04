Hus tømt for inventar

HEMMET: En landejendom på Enggårdsvej ved Bork mangler en del af sit inventar, efter at der var indbrud i huset fra fredag til lørdag. Tyvene kom ind via et staldvindue og brød derefter en dør op til husets køkken med et koben. De stjal et skab i skibstræ, en opvaskemaskine af mærket Siemens, et spejl og et glaskeramisk komfur.