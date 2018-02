Hurra: Rekordmange laks i Skjern Å

Danmarks Center for Vildlaks er meget tilfredse med, at der sidste år trak 5.221 laks fra havet op i Skjern Å. Det er ny rekord. Byrådsmedlem glæder sig.

Skjern Å: Lystfiskerne ved Skjern Å havde særligt gode chancer for at få en laks på krogen sidste år.

Ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua, så trak der 5.521 laks op i åen fra havet. Dermed blev rekorden fra 2011 slået med godt 1.300 laks, fortæller TV Midt-Vest.

- Vi er superglade for resultatet. Det viser, at det går den rigtige vej for bestanden, selv om der er store udfordringer som spærringer i åsystemet og rovdyr som skarver og sæler, siger biolog Kim Iversen fra Danmarks Center for Vildlaks til tv-stationen.

De mange laks er et resultat af et målrettet arbejde med at sætte lakseyngel ud i åren og skabe bedre betingelser for fiskene. Det spiller også en rolle, at der er kvoter for, hvor mange laks, der må fiskes op af åen.

Selv om det vrimler med fisk i åen, så kan bestanden endnu ikke klare sig selv. Det betyder, at der fortsat er brug for at sætte lakseyngel ud.

Det er en rigtig god nyhed, at der er flere laks åen, mener byrådsmedlem Ole Nyholm Knudsen (V) der også er formand for Borris Fiskeriforening.

- Det har vi gået og ventet på i 30 år. Målet er selvfølgelig at bestanden kan klare sig selv, men undersøgelsen viser, at vi er på rette vej, siger han og fortsætter:

- Ringkøbing-Skjern Kommune satser meget på at tiltrække lystfiskerturister, og det er lettere, hvis der også er flere fisk, siger byrådsmedlem Ole Nyholm Knudsen, der ikke selv var ude med fiskestangen sidste år.

Der var der til gengæld mange andre der var, og også her var der rekord. Der blev nemlig fanget 1.681 laks. Lystfiskerne kan allerede nu begynde at glæde sig til den nye sæson, som bliver sat i gang den 16. april.