SKJERN: Socialpædagogen havde knapt nok sagt, at gruppen kunne begynde, før Dorthe Frost satte benene i gang og armene i sving for at tage fortroppen. Nu var Løvfaldsmarchens rute på tre kilometer endelig i gang.

- Jeg kan godt lide, at vi får gået noget, siger 51-årige Dorthe Frost.

Til daglig er hun bruger på dagtilbuddet Skovbrynet i Skjern. Her arrangerer personalet alverdens aktiviteter for brugerne, som typisk har et udviklingshandicap. Hver uge er der eksempelvis en gåtur, så Dorthe Frost er vant til at vandre. Men denne onsdag var alligevel lidt speciel. Her mødtes mere end 440 mennesker fra dagtilbud i det tidligere Ringkjøbing Amt for at gå Løvfaldsmarch.

Allerede da gåturen begyndte, var humøret i top blandt deltagerne. Inden da havde man kunnet se folk kramme, danse i armkrog og grine under opvarmningen inde i Skjern Bank Arena.

I hallen havde Dorthe Frost mulighed for at hilse på kammerater fra Lemvig Kommune. Netop det sociale på tværs af institutioner og kommunegrænser er en af hovedårsagerne til, at institutionerne fra det tidligere Ringkjøbing Amt holder fast i traditionen med Løvfaldsmarchen, som går på tur én gang om året.

- Brugerne møder kammerater, som bor et andet sted, og som de i hverdagen ikke har mulighed for at komme ud at sige hej til, siger Charlotte Svarrer, som er daglig leder for Å-Center Syd, der i år arrangerede Løvfaldsmarchen.