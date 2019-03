Hundekenneler kan logre med halen over smileyordning

Ringkøbing-Skjern: I foråret 2018 begyndte Fødevarestyrelsen at give glade, mellemfornøjede og sure smileys til hundekenneler og -pensioner, og der er god grund til at logre med halen.

Således viser den første årsopgørelse, at 198 ud af 203 kontrollerede virksomheder nu kan fremvise den mest positive smiley, mens blot fem har fået den sure eller den mellemfornøjede.

Ejerne af de fire kenneler i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har haft kontrolbesøg, kan glæde sig over at tilhøre flertallet - altså dér, hvor kontrollen ikke har givet anledning til anmærkninger af nogen art.

Dermed også sagt, at alt er i skønneste orden på Kennel Lundgaard i Lem, på Lyne Hundepension, på Grimstrup Hundehotel i Ringkøbing og på Rimmerhus Dyrepension i Videbæk.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er glad for de brede smil over stort set hele linjen:

- Hundesmileyen gør det nemt for forbrugerne at vælge den kennel eller pension, som giver hundene de forhold, de fortjener. Samtidig er det godt at se, at Fødevarestyrelsens kontrol viser, at der er rigtig mange glade hunde på virksomhederne, siger ministeren.