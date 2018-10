Hovsa-regulering giver Ringkøbing-Skjern 26,6 millioner ekstra i kassen

Borgmester Hans Østergaard (V) er tilfreds med overgangsordning, som sikrer, at Ringkøbing-Skjern Kommune får flere penge til ældre og handicappede. Finansminister erkender, at det er en lappeløsning.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) har fået sig en god dag på hjørnekontoret.

Onsdag mødte han nemlig ind til beskeden om, at Ringkøbing-Skjern nu får 26,6 millioner kroner ekstra i kommunal udligning 2019 og 2020.

Pengene gives som følge af en mere retvisende opgørelse af kommunernes udgifter til ældre og voksne med handicap.

I alt kan 85 af landets kommuner se frem til at vinde på overgangsordningen, som de kommende to år sender 1,4 milliarder ud i landet.

- Det betyder, at vi bliver kompenseret for nogle af de 30-40 millioner kroner, vi hen over sommerferien overraskende mistede i den kommunale udligning. Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at vi får nogle af pengene igen. Det er et plaster på såret, siger borgmester Hans Østergaard (V).

Når borgmesteren ikke har armene helt oppe over hovedet, så er det på grund af usikkerheden i forbindelse med den kommunale budgetlægning.

- Som tingene er lige nu, så har vi svært ved at se mere end ét år frem, når vi lægger budgetter. Der er simpelthen brug for en helt ny udligningsreform og ikke flere hovsa-reguleringer, siger borgmesteren.

For nylig kom det frem, at fejl i opgørelsen af udlændinges uddannelsesniveau har givet kommunerne en skæv fordeling af pengene. Her vinder Ringkøbing-Skjern også 13 millioner kroner om året i to år.

Finansminister Kristian Jensen (V) erkender problemerne med udligningen mellem landets kommuner.

- Det er helt rigtigt, at vi lige nu har været nødt til at lave nogle lappeløsninger. Og det er ikke godt nok. Derfor skal der laves en ny udligningsreform. Men i foråret måtte vi opgive, fordi vi ikke kunne samle et flertal for det, siger finansministeren og fortsætter:

- Det var for tæt på et valg. En ny udligningsreform vil give ballade, fordi nogle kommuner bliver vindere, og nogle bliver tabere, så den slags skal gennemføres først i en valgperiode, sådan er politik. Men nu har vi lavet to-årige overgangsordninger og givet os selv den bundne opgave, at der skal ligge en ny reform i 2021. Og den skal være mere enkel og gennemskuelig.