Hover Å ramt af gylleforurening - dambrug er alarmeret

Hover: Der er her til formiddag løbet gylle ud i Hover Å. Dambrugene langs åen har fået besked om faren og har lukket for vandtilførslen.

Gylleudslippet opstod på et landbrug på adressen Hovervej 103 nord for åen. Her var landmanden i færd med at pumpe gylle fra stalden og over i en tank, da slangen sprang af.

- Gyllen står så ud, og landmanden vurderer selv, at der når at flyde mellem 100 og 150 kubikmeter ud, inden han opdager det og slår alarm, siger indsatsleder Michael Nielsen, Brand & Redning Midtvest.

Han vurderer, at en forurening på mellem 100 og 150 kubikmeter - altså 100.000 og 150.000 liter - er "pænt stor".

Gyllen løb ned i en nærliggende bæk, som løber ind i Hover Å.

- Vi har sat prop i bækken og har sat slamsugere til at suge vandet op. Fordi det regner, er der den del, der skal suges op, så det vil tage noget tid. Men den gylle, der er løbet ud i Hover Å, kan vi ikke gøre noget ved. Akutfasen er overstået, og nu er kommunens miljøvagt derude, siger indsatslederen.

Hover Å løber ud i Stadil Fjord.

Dagbladet følger sagen.