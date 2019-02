Hoven: Både i Hoven og Ådum sogne er der gode muligheder for at gå på jagt, og der er jagtforeninger med godt medlemstal begge steder. I den sammenhæng er der opbygget en tradition med at byde den nye sæson velkommen med en fælles jagtgudstjeneste i Hoven kirke.

En af de sidste aftener i januar mødtes jægere, pårørende og interesserede til gudstjeneste med jagttema i Hoven kirke ved sognepræst Hans Petur Kirkeggaard, som selv er aktiv jæger og i sin prædiken havde forskellige glimt med fra jagtens historie, endda helt tilbage til kejser Wilhelm den Anden sidst i 1800-tallet. Vist nok er han den kejser, der har nedlagt flest hjorte.

Præsten omtalte med parallel til livet og af egen jagterfaring, hvor svært det er at holde retningen i tåge på en tidlig morgen og om at følge reglerne, som gælder også, når kun hunden er vidne!