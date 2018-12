Hoven får penge til at anlægge badestrand

Ringkøbing-Skjern: Selv om man ligger langt inde i landet, kan man godt have Copacabana-drømme. Sådan er det i Hoven, som til foråret realiserer drømmen om egen badestrand.

- Vi fjerner noget muld fra engen ned til Omme Å og lægger strandsand på. Så får vi en å-badestrand, fortæller borgerforeningsformand Karsten Mandsberg.

Omme Å bliver i forvejen benyttet til badning af byens unge. Nu skal badestedet så løftes op på et højere niveau med strandsand, bålhytte, shelter og multtoilet.

- Vi skal have det etableret i foråret. Så bliver der lidt Copacabana-stemning i Hoven, siger Karsten Mandsberg.

Hovens badestrand bliver mulig at realisere takket være 50.000 kroner, som Friluftsrådet har bevilget til Hoven Borgerforenings ansøgning.

Badestrand-projektet er et af 13 ildsjæleprojekter i Midt- og Vestjylland, der tilsammen modtager godt 400.000 kroner i støtte fra Friluftsrådet til friluftsprojekter.

Fælles for alle projekterne er, at de bliver skabt af lokale, frivillige ildsjæle, der brænder for at skabe nye muligheder for at opleve naturen. - De frivillige kræfter ude omkring i landet har en helt særlig rolle i samfundet - og i friluftslivet. De er med til at binde lokalsamfundene tættere sammen og sætter nye ting i gang hele tiden. Vi synes, deres projekter er værd at støtte, så endnu flere danskere får mulighed for at bruge naturen og få nye, gode oplevelser ude i det fri, siger Jan Ejlsted, der er direktør for Friluftsrådet.

Der falder også penge af til Troldhede.

Troldhede GIF, borgerforeningen og MC Hedetroldene modtager 34.000 kroner i tilskud til etablering af shelterplads i et skovområde ved Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

- Det skal anlægges nede bagved hallen. Det er et dejligt naturområde med natursti og mountainbikebane. Vi er rigtig glade for, at Friluftsrådet har taget godt imod vores ansøgning, siger borgerforeningsformand Tove Kølbæk.

De tre foreninger skal i løbet af de første uger i januar holde møde om projektet.

Der bliver uddelt udlodningsmidler til Friluftsliv flere gange om året. Næste ansøgningsfrist er 1. februar, hvor der kan søges tilskud inden for fire forskellige temaer. Udlodningsmidler til friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.