Det gik ikke helt glat, da Hotel Skjern senest fik besøg af Fødevarestyrelsen, der efterlod en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley. Hotelejeren klager over afgørelsen, da al den kontrollerede mad alligevel skulle smides ud på grund af en ødelagt køler, som var ved at blive repareret.

Skjern: 10 kilo pålæg, syv kilo kartoffelsalat, fem kilo grillpølser og halvandet kilo kogte rejer opbevaret i mere end 10 graders varme har udløst en bøde på 10.000 kroner til Hotel Skjern.

Det viser hotellets kontrolrapport, hvor en sur smiley vidner om, at Fødevarestyrelsens seneste besøg ikke foregik helt uden problemer.

- Kontrolbesøget kom en dag, hvor vi havde et kølerum, der var gået i stykker. Der var en autoriseret køletekniker, der arbejdede på kølerummet, og der blev så foretaget en måling i et defekt kølerum på defekte fødevarer, siger hotellets ejer Christian Rasmussen, som i øvrigt tilføjer, at der ikke var anmærkninger til noget andet af det, der blev kontrolleret.

Han mener ikke, at bøden og den dertilhørende sure smiley er berettiget.

- Vi mener ikke, der er tale om en opbevaring af madvarer. Der står en køletekniker og roder i et kølerum, der er i stykker, mens kontrollen foregår, og de målte fødevarer er endda kasseret, siger han og tilføjer:

- Fra vores side synes vi ikke, der er nogen sag i det overhovedet. Loven tager ikke forbehold for, at tingene er uden for normalen. Det er ikke en forsætlig opbevaring. Det er jo ikke ulovligt at have en kølekompressor, der går ned. Forskellen her er, at den dag, den går i stykker, er der en repræsentant fra Fødevarestyrelsen, som skal foretage målinger på fødevarer. Det gør hun så også i det defekte kølerum.

Christian Rasmussen vil derfor klage over både den sure smiley og bøden.

- Vi fik af kontrollanten tilsagn om, at alt er foregået helt efter bogen. Det er derfor, vi kører sagen juridisk. Der er noget, der ikke helt harmonerer, når man giver en bøde, selvom man siger, at der ikke er noget galt. Vi synes, der er noget disharmoni i det, og derfor vil vi ikke lige i første omgang acceptere en bøde, siger han.

Proceduren er normalt sådan, at Fødevarestyrelsen politianmelder en virksomhed, hvis den ikke accepterer den bøde, der er blevet givet.