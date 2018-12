Hotel Skjern: Unge ejere med passion for hoteldrift

Begge er i alt fald enige om, at Holger har en stor del af æren for, at de har fundet den rigtige balance i deres travle hverdag.

Og at de også har evnen og modet til at sadle om, når andre og vigtigere prioriteringer trænger sig på.

At de har passion for hoteldrift; de indrømmer begge, at det er det, de allerhelst vil bruge deres arbejdsliv på.

- Inden vi fik ham, arbejdede vi næsten i døgndrift, og det ville vi ikke kunne have holdt til i længden. Men efter vi har fået Holger, har vi været tvunget til at finde en bedre balance i vort arbejdsliv, hvor der også er plads til familielivet; når jeg kommer hjem fra arbejde, er der en lille fyr, der kræver, at jeg skal give noget af mig selv, siger Christian Rasmussen.

Erhvervsprisen uddeles af Vestjysk Lederforum i samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 25.000 kroner samt et kunstværk. Det er syvende gang, prisen uddeles. I år er kandidaterne Beach Bowl, Hotel Skjern, Jyllands Park Zoo, Westwind og WOW-Park. De fire væsentlige erhvervsmæssige styrkepositioner i Ringkøbing-Skjern Kommune er fødevarer, turisme, produktionsindustri og energi - den grønne satsning. I år er det turisme, der er emnet, og alle fem kandidater er på forskellige vis aktive inden for dette område.

- Men skal man købe et i København, er det ikke til at få for penge, så vi valgte at flytte tilbage til Vestjylland, siger Christian Rasmussen.

Da de blev kærester, fandt de hurtigt ud af, at de havde den samme drøm om at få deres eget hotel.

Begge tog til København, hvor Christian blandt andet arbejdede for hotelkæden Cabinn, mens Kristina har samlet af erfaringer inden for restaurationsbranchen, både i Danmark og udlandet.

- Da jeg var 18, købte en venindes forældre en restaurant på Rømø, hvor jeg hjalp til. Jeg syntes, det var vildt spændende, og lige siden har jeg vidst, at jeg ville noget inden for den branche, siger hun.

At han valgte den vej, er ikke helt unaturligt - hans far er Benny Rasmussen, tidligere ejer af Hotel Ringkjøbing, så han har kendt til hoteldrift fra barnsben.

Hotel Vestjyden blev i 2016 overtaget af Kristina Bundesen og Christian Rasmussen, der straks omdøbte det til Hotel Skjern.De to er begge uddannede inden for hotel- og restaurationsbranchen og ledte efter et hotel, hvor de kunne udleve deres drømme om at skabe et sted helt efter deres eget hoved. Hotel Skjern har 21 værelser, men i starten af 2019 åbner en tredje etage med i alt 10 værelser, heriblandt en suite. Hotellet rummer også Restaurant Stuen th. og Vinkælderen, der byder på særlige, eksklusive smagsoplevelser.

- Bygningerne var velholdte, så vi skulle ikke bruge en masse penge på at sætte det ydre i stand. Antallet af værelser var dog kun 21; vi ville gerne have, at der var nogle flere, så vi kunne imødekomme behovet, men det kunne vi jo bygge til senere, siger Christian Rasmussen.

Kristina Bundesen understreger, at set med parrets øjne havde hotellet den rigtige størrelse - det skulle nemlig være stort nok til, at de ikke gik op og ned ad hinanden hele dagen.

Snakken med banken mundede ud i, at Kristina Bundesen og Christian Rasmussen købte hotellet. De kunne se, at det havde potentiale.

- Mange er overraskede, når de hører, at vi ofte er booket hele ugen igennem. Men der er stor efterspørgsel på værelser, og derfor glæder vi os også til, at vi til februar får 11 ekstra værelser, fastslår han.

Her er konceptet at lave god og velsmagende mad lige fra bunden af, i størst muligt omfang med de bedste råvarer fra lokale producenter.

Den tidligere Café Rene Michel blev også genetableret under et nyt navn og i en ny stil; den kom til at hedde Restaurant Stuen th. og har plads til 45 gæster.

Noget af det første, de nye ejere foretog sig, var at skifte navn. De ville gerne signalere, at det var byens hotel, og at det lå i Skjern.

Turisme-potentiale

Hotelejerparret har dog også skarpt fokus på turismens muligheder.

- Selv om vi ligger inde i landet, er vi jo alligevel tæt på alting, fastslår Christian Rasmussen.

- Vi skal have godt produkt. Der skal være gode værelser, en god betjening, en god service og et godt køkken. Så det er klart, at rammerne på vort hotel skal være i orden for turisterne, der kommer her, siger Kristina Bundesen.

- Hvad der er lige så vigtigt, er, at der er noget at tilbyde og opleve, for folk gider jo ikke sidde på hotellet hele ugen. Så vi arbejder meget på at kunne sende folk ud og give dem gode oplevelser, og her synes vi, at Skjern-området har utroligt meget at byde på.

- Vi har for eksempel Stauning Whisky, WOW-Park, Skjern Enge og laksefiskeri, så for os er det vigtigt, at vi får koblet en god oplevelse på hotellet sammen med de ting, der er at lave i området, fastslår hun.

Eksempelvis laver Hotel Skjern "laksepakker" sammen med Laksens Hus, og man samarbejder med Stauning Whisky om ophold, hvor folk overnatter og spiser på hotellet og får rundvisning på destilleriet.

- Der er rigtig mange muligheder, og mens vi har været her, har vi oplevet, at der kommer flere og flere turister til området, siger Kristina Bundesen.