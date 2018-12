Hos jem & fix er fleksjobberne populære

Vejle: Vi har et socialt ansvar, som vi påtager os. Og vi har arbejdsopgaver, som passer perfekt til fleksjobbere.

Sådan siger HR- og driftschef Peter Nyboe hos byggemarkedskæden jem & fix, som har fleksjobbere ansat i halvdelen af kædens 118 butikker.

- Vi har haft fleksjobbere i en del år med stor succes. Indgangsbarrieren til nogle jobfunktioner i jem & fix er lav, og det passer godt til fleksjobbere. Vi har arbejdsopgaver, som er lette at gå til. Det kan være vareopfyldning eller lettere rengøring, der ikke kræver så meget oplæring. Samtidig er det arbejdsopgaver, som tager et par timer hver dag, hvilket passer fint til fleksjobberen, som netop arbejder få timer, siger Peter Nyboe.

Jem & fix har et godt samarbejde med kommuner og jobcentre, som er gode til at finde egnede fleksjobbere til jem & fix, forklarer han.

- Jobcenteret vurderer, hvor meget den pågældende kan arbejde. Vi tager så en dialog om, hvordan vedkommende kan passe ind hos os. Vi stiller jo også nogle krav. jem & fix er jo en detailbutik, og man kommer til at omgås kunder, så man skal være præsentabel og være i stand til at kommunikere med kunderne. Vi skal også bruge ressourcer på at lære vedkommende op. De er en del af bemandingen, og de skal vide, hvordan vi er som arbejdsplads, siger Peter Nyboe.

Fleksjobbere er sidestillede med almindelige medarbejdere i Jem & fix og har samtidig en særlig beskyttede.

- Vi tager folk ind på præmissen om, at de har nogle fysiske eller psykiske problemstillinger, og det skal vi som arbejdsgiver kunne rumme. Der er plads til, at fleksjobberen kan være mere ustabil end almindelige medarbejdere. Måske har man noget, man kæmper med på den private front og derfor er i en svær periode. Det er vi nødt til at behandle med respekt, siger Nyboe.

Jem & fix har også blik for, at fleksjobbere kan arbejde sig op i tid og lære at mestre flere arbejdsopgaver.

- Vi har medarbejdere, som kom ind som vikarer i jobrotationsordingen, og som har arbejdet sig op til ansættelse på fuld tid. Vi udvider antallet af butikker løbende og har behov for nye, engagerede medarbejdere. Dér kigger vi også på fleksmedarbejdere, siger Peter Nyboe.