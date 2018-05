Homo-debat: Kristian Andersen føler sig mistolket

Ringkøbing-Skjern: - Jeg kan ikke genkende det, som Martin Werge Willumsen skriver om mig og mine vælgere i sit læserbrev, "Spar på brevpapiret, Ringkøbing-Skjern, I vil alligevel ikke have mig." Jeg har intet imod homoseksuelle mennesker. Og jeg mener oprigtigt, at der skal være plads til alle mennesker i kommunen. Uanset seksualitet, nationalitet, religion o.s.v.

Det siger Kristian Andersen, der er anden viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, indvalgt for Kristendemokraterne.

I læserbrevet skriver Martin Werge Willumsen blandt andet:

"Ved det seneste kommunalvalg var det kun med nød og næppe, at en mand, der nægter at vie homoseksuelle, ikke kom til magten. 3.200 mennesker havde ikke fundet homoseksuelles ret til en borgerlig vielse overbevisende nok til at stemme på en anden kandidat. Det er kun i Ringkøbing-Skjern, at man kan blive et valgs største stemmesluger på at blande en fundamentalistisk forståelse af kærlighed ind i politik - bortset fra enkelte pletter på landkortet, hvor koranlæsning kan lede til samme politiske overbevisninger."

- Jeg er ked af, at jeg bliver brugt forkert på den måde. Der er ingen, der har fortrinsret til at bo her, og jeg har respekt for alle menneskers holdninger, siger Kristian Andersen.

- Det, jeg har sagt, er at jeg ikke er tilhænger af den lov, som Folketinget vedtog om ligestilling mellem homoseksuelle med heteroseksuelle, når det gælder vielse. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke respekterer andre holdninger, og både i byrådet og i folkekirken er der byrådsmedlemmer og præster, der gerne vil vie homoseksuelle, og som homoseksuelle kan gå til. Der vil altså ikke finde diskrimination sted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Jeg mener, der skal være plads til at have den holdning jeg har, præcist som andre har ret til at have en anden holdning. Respekten for forskellige holdninger bør gå begge veje.

- Jeg synes, at vi skal tage debatten og diskutere, men det kræver gensidig respekt, siger Kristian Andersen.