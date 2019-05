Holdninger til folketingsvalg: For meget fokus på at bruge pengene

Niels Jørgen Madsen, 63 år, Bork. Selvstændig landmand og medlem af Venstre i Bork: - Jeg er nysgerrig efter at høre, hvad kandidaterne har at byde på, og hvad de går op i. Jeg synes, at valgkampen har haft fokus på det forkerte. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om erhvervspolitikken, for indtil nu kun har handlet om, hvordan man deler penge ud. Der er ikke nogen, der rigtigt har trænkt over, hvor pengen skal komme fra. Det vil jeg rigtig gerne høre mere om. Jeg synes ikke, EU-valget har været med til at forplumre folketingsvalget. Det var jeg faktisk bekymret for, da statsminsteren udskrev valget, men med så høj valgdeltagelse (66 pct. på landsplan), så tror jeg ikke, det har været negativt.

Dagbladet tog en temperatur på folketingsvalget set fra vælgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

LEM: Onsdag aften lagde Lem-virksomheden Landia lokaler til et vælgermøde arrangeret af Socialdemokratiet og Venstre i Ringkøbing-Skjern.

På mødet deltog folketingskandidater fra partierne SF, Radikale, Socialdemokratiet, Venstre, Kristendemokraterne - dog uden Kristian Andersen, som var fraværende - og Dansk Folkeparti.

Dagbladet spurgte et par af deltagerne, hvorfor de havde valgt at deltage i dagens møde, hvad de synes om valgkampens forløb og om EU-valgets placering så tæt på et folketingsvalg. Klik på billederne øverst og se, hvad de svarede.

Jill Hanne Libner, 67 år, Skjern. Medlem af bestyrelsen hos Socialdemokratiet som kasserer: - Jeg er med, fordi jeg er spændt på, hvad de enkelte partier fortæller, og hvad de står for, siger Jill og afviser, at hun kommer med en forventing om at blive klogere på nogle bestemte politiske områder.- Nej, men jeg har en forventning om, at Anette Lind får fortalt noget godt.- Jeg var lidt vred over, at statministeren ikke udskrev valget til samme dag, men det havde mere med økonimien at gøre. Men det har været fint nok, at valgene ikke blev afholdt samme dag, for så har der været det fokus på EU-valgkampen, som der skulle være, synes jeg.

Helmar Sørensen, 84 år, Ringkøbing. Pensionist og tidl. folketingsmedlem. Medlem af Socialdemokratiet:- Jeg synes, at EU-valget har taget gnisten fra folketingsvalget. Der har ikke rigtigt været vælgermøder denne gang, hvor de forskellige partier til folketinget har været repræsenteret. Det her er et af de første rigtige vælgermøder.