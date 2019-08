Høringssvar: Kystnære møller skal stå ud for Hvide Sande

Frem til 16. august kan offentligheden pege på emner, som Vattenfall skal belyse i den nye VVM-redegørelse for Vesterhav Syd. Foreløbige høringssvar peger på et massivt krav om, at møllerne opstilles så sydvestligt som muligt.

Vattenfall lover på forhånd, at redegørelsen vil belyse, hvordan mølleparken påvirker omgivelserne visuelt, for "Vesterhav Syd vindmøllepark vil kunne ses på havet og i landskabet langs kysten", skriver selskabet. Også hvor meget møllerne kommer til at støje, skal undersøges, ligesom påvirkningen af havfugle og flagermus, som risikerer at kollidere med møllerne, skal kortlægges. Møllerne kan fortrænge fugle fra fouragerings- eller rasteområder og udgøre en barriere for trækfugle, erkender Vattenfall.

Holmsland Klit: Hvad skal belyses i den nye VVM-redegørelse, som Vattenfall skal lave for at få Energistyrelsens tilladelse til at opstille de 20 Vesterhav Syd-møller ud for Holmsland Klit?

Parken skal redesignes

Markante modstandere af Vesterhav Syd-projektet har allerede sendt deres høringssvar til Energistyrelsen - og det tyder på, at kræfterne nu sættes ind på at overbevise Vattenfall om, at de tyve møller skal placeres så langt mod sydvest som overhovedet muligt inden for koncessionsområdet.

Lodsejer Jens Kabell, der har offentliggjort sit høringssvar til inspiration for andre modstandere, peger på, at det vigtigste er, at møllerne kommer længere ud på havet, gerne 20 eller 30 kilometer. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal møllerne placeres således, at de skæmmer mindst muligt.

- Alternativt må det være et vilkår, at den kystnære vindmøllepark komprimeres og redesignes i et let opfatteligt geometrisk mønster, fx vinkelret ud for indsejlingen til Hvide Sande Havn (ud for de eksisterende strandmøller) og i så stor afstand fra kysten som overhovedet muligt - mindst 10 km og gerne 20 km, fx i 2 rækker af 10 møller eller 3 rækker af 6/7 møller, skriver Jens Kabell og tilføjer "hvorfor ødelægge 15 kilometer kyst, hvis man kan nøjes med at spolere én kilometer".

Han peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune tilbage i 2012 selv foreslog at placere en møllepark nord for Hvide Sande Havn og derfra ud i en nordvestlig linje, længst væk fra sommerhusområderne, men stadig inden for 4 til 10 kilometerfeltet.