Højt til vejrs med InWestjylland

Højmark: Den nye uformelle klub InWestjylland, der ved tidligere arrangementer har trukket op mod 100 deltagere, mødes igen lørdag 21. september i WOW-Park i Højmark. Her kan deltagerne boltre sig i trækronerne, men selvom man ikke ser sig selv som en modig klatrer, så er der alligevel mange gode grunde til at møde op.

- Der bliver rig mulighed for at netværke med andre jævnaldrende og det kan der komme mange forskellige ting ud af. Et godt eksempel er et bowlingarrangement, som resulterede i, at der blev taget initiativ til at stifte en bogklub, fortæller Emma Kaasgaard, som er initiativtager til klubben.

InWestjylland er en ny klub for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor man kan møde andre unge.

Hvis man er ensom eller kommer fra en anden by, kan det nemlig være rart at møde andre, der også har lyst til at indgå i et fællesskab.

For at deltage i InWestjyllands arrangementer, skal man være medlem af klubben. Man kan derefter tilmelde sig arrangementerne på facebook.