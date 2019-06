Højt græs og blomster i vejkanten: Udvalg vil skære ned på græsslåning langs vejene

Ringkøbing-Skjerns vejsider kan fremover blive mere "uldne" at se på til gavn for dyrelivet - men det må ikke gå ud over trafiksikkerheden.

- Vi er ved at kigge på, om man kan skære ned til klipning én gang om året og endnu sjældnere på nogle af de mindre befærdede veje. Så i fremtiden vil det nok blive mere uldent at se på, siger han.

Sikkerhed først

Resultatet vil blive vejsider med mere højt græs og blomster, der kan være til gavn for dyrelivet - ikke mindst for bier og andre insekter, der er vigtige for bestøvningen af planter.

Den vildere natur lange vejene må dog ikke nyde fremme på bekostning af færdselssikkerheden.

- Vi har hele tiden trafikken for øje, og der vil stadig blive slået ved udkørsler og steder med dårlig oversigt. Det ville være en forfærdeligt, hvis det skete et uheld, fordi udsynet ikke var godt nok, siger John G. Christensen.

En nedgang i klippefrekvensen er også et punkt på teknik- og miljøudvalgets bruttoliste til den kommende store kommunale sparerunde, og udvalgsformanden er enig i, at det var et oplagt sted at skære ned, når det ovenikøbet kan være til gavn for faunaen. Hvilke punkter, der kommer med i det endelige sparekatalog, er dog ikke besluttet endnu.

Langs de store statsveje er det Vejdirektoratet, der har ansvaret for vedligeholdelse, og det er således ikke kommunen, der kan beslutte, hvor ofte der skal slås græs ved rute 11, 12, 15, 16 og 28.