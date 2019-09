Højspændingsledninger tæt på: Elbæk forventer tjenestebolig eksproprieret

Højspændingsledningen skal trækkes tæt på Laugesens Have og direktør Søren Elbæks tjenestebolig. Kursuscentret har hyret advokat til at varetage sine forretningsmæssige interesser.

Spjald: - Det er meget tæt på. Hvis man tager kablernes vestlige placering og afstanden ind til min bolig, ligner det en ekspropriation.

Sådan siger Søren Elbæk, viceborgmester og direktør for kursuscenter Laugesens Have, efter at have tjekket linjeføringen for den kommende Vestkystforbindelse.

Højspændingsledningerne skal trækkes cirka 50 meter øst for Laugesens Haves matrikel på Knivsbækvej.

Elbæks tjenestebolig ligger øst for kursusbygningerne og tæt på matrikelgrænsen, så boligen vil sandsynligvis få mindre end 80 meter fra ledningen. Det betyder, at Energinet skal ekspropriere ejendommen.

Søren Elbæk understreger, at han som politiker er inhabil i sagen og kun vil udtale sig i sin egenskab af direktør for Laugesens Have.

- Det ligner en ekspropriation, og det må jeg tage til efterretning og handle efter. Det vil jeg drøfte med min bestyrelse den 2. oktober, hvor vi har møde om sagen, siger han.

Elbæk understreger, at tjenesteboligen er ejet af Laugesens Have, og at han betaler husleje for at bo der. Pengene fra ekspropriationen vil naturligvis tilfalde Laugesens Have.

Kursuscentret har besluttet at hyre en advokat til at varetage de forretningsmæssige interesser, som ifølge Elbæk alt andet lige vil blive påvirket af projektet.

- Det er klart, at så stort anlægsprojekt få meter fra skel ikke er uden betydning. Der er defineret klare erstatningsrettigheder ved projektet, og dér skal vi ikke stilles anderledes end andre. Men fordi der er en forretningsmæssig konsekvens for Laugesens Have, har vi tilknyttet en advokat til sagen. Vi må vurdere, om det påvirker den æstetiske oplevelse af kursuscentret og påvirker udlejningsmulighederne, siger Elbæk.

Højspændingsledningerne skal hænge på en 35 meter høj og 35 meter bred mast, der skal rejses lige øst for matriklen.

- Mod øst har vi ikke så mange udsigtsmuligheder, da parken er afgrænset af træer, så af alle steder kunne det have været værre, siger Elbæk, der ikke tør ikke spå om, hvor meget støj, der vil komme fra ledningerne.

- Værelserne ligger mod vest, så også dét kunne have været værre, siger han.

Laugesens Have råder over 64 værelser og er ejet af fagforbundet 3F.