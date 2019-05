Højhus-protester i byrådssalen: Naboer møder op for at stille spørgsmål til byrådet

Talsmand for protesterende naboer spørger blandt andet ind til, at arbejdet med en helhedsplan for Videbæk bliver overhalet indenom af højhusplanerne.

Videbæk: Naboerne til de planlagte højhuse på Bredgade i Videbæk følger sagen helt til dørs og møder op i byrådet tirsdag eftermiddag for at følge debatten og den endelig afstemning. Inden byrådsmedlemmerne skal stemme ja eller nej til byggeriet, får de et sidste input fra de protesterende naboer. Talsmand Jens Kr. Lynderup har nemlig fået ja til at stille en række spørgsmål i byrådets spørgetid.

Han vil blandt andet spørge, om byrådet er opmærksom på, at det på den ene side bruger 2,6 millioner skattekroner på at støtte et alment boligbyggeri, som i samme åndedrag påfører egne skatteborgere i nabolaget til højhusbyggeriet et samlet tab i hundredetusindkroners klassen uden udsigt til umiddelbar erstatning.

Et andet er spørgsmål lyder: Er byrådet opmærksom på, at den helhedsplan for Videbæk, som den beslutning om Lokalplansforslag 433 ikke kunne afvente, er lige om hjørnet, og at man med kommunens planafdelings mellemkomst allerede er gået i gang med at drøfte en helhedsplan for Videbæk lokalt i små fokusgrupper?

Byrådsmødet begynder klokken 16, og spørgetiden er første punkt på dagsordenen. Spørgsmålet om højhusene behandles som punkt nummer ni.