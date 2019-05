Fronterne i Videbæk er trukket skarpt op efter lodsejer-talsmands udtalelse om, at beboerne på Dalsvinget får erstatning for indbliksgener fra Bredgade-højhusene. "På intet tidspunkt er vi blevet stillet nogen form for kompensation i udsigt. Tværtimod", siger beboer på Dalsvinget.

Videbæk: Beboerne på Dalsvinget, der protester mod byggeriet af de tre etageejendomme på Bredgade, er rasende over Preben Laugesens udtalelser i Dagbladet i lørdags.

Preben Laugesen, som er talsmand for lodsejerne, der sælger grunde til byggeriet, sagde:

"I det omfang, der er gener fra indblik, får de erstatning, som vil blive fastsat af en uvildig kommission. Erstatningerne ligger typisk på halvandet hundrede tusinde kroner. Det er ikke sikkert, de er tilfredse med det, men de får trods alt erstatninger".

Udtalelsen fra Preben Laugesen forbløffer naboerne.

- I lørdags kunne vi læse i avisen, at Preben Laugesen lovede os erstatning for indbliksgener. Det er vi meget overraskede over at læse. Vi stiller ærligt talt også spørgsmål ved, om han har noget som helst at have det i. Vi er overbeviste om, at det er mere varm luft fra hans side. Det er jo ikke første gang, han slipper af sted med at fremstille sagen i et forkert lys, siger Jens Kr. Lynderup, der er talsmand for naboerne.

Han fortsætter:

- Men for os er det sådan set ikke det værste. Det værste er, at han med sin fremstilling har givet borgere i Videbæk det billede, at vi får erstatning, og politikere får den opfattelse, at vi holdes skadesløse. Det er jo helt forkert. Sandheden er, at det vil kræve lange og seje civile retssager med stor risiko for at tabe, hvis vi fører disse sager. På intet tidspunkt er vi blevet stillet nogen form for kompensation i udsigt. Tværtimod. Og det er ikke, fordi vi ikke har drøftet dette.

Jens Kr. Lynderup siger videre:

- Vi mener, det er på tide, at Videbæks borgere og politikerne får øjnene op for, at de bliver taget ved næsen af lodsejernes talsmand Preben Laugesen, som åbenbart vil se det som så stort et personligt prestigetab, hvis projektet droppes, at han er parat til at bruge alle midler for at opnå politikernes stemmer. Kan det virkelig passe, at et flertal i byrådet ikke kan gennemskue det?