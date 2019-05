Højhus-naboer: Vi vil påklage alle de ting som kan påklages

Videbæk: - Det er klart, at byrådsbeslutningen rammer os rigtigt hårdt alle sammen, der bliver naboer til de forventelige højhuse i Videbæk. Vi havde håbet til det allersidste.

Sådan siger Jens Kristian Lynderup, der er talsmand for naboerne i en udtalelse, efter at byrådet tirsdag sagde ja til at lade Bomidtvest opføre tre femetagers bygninger på Bredgade i Videbæk.

- Vi må bare sige, at det er en meget tæt afgørelse, som viser, at byrådet er helt delt over i to næsten lige store dele, når det gælder udvikling af bosætning i højhuse. Vi oplevede dele af debatten som en farce, og vi oplever det, som om et flertal i byrådet er helt på hælene, når det gælder store linjer om udvikling i kommunen. Stor respekt for de politikere, som kæmpede vores sag, for vi mister vores frihed, og der sker med denne beslutning store økonomiske og menneskelige tab. Det er vi kede af, at et flertal ikke kan se, siger Lynderup.

Sagen er absolut ikke slut for naboerne.

- Nu er sagen vedtaget, men slet ikke slut. Vi vil klart påklage alle de ting, som kan påklages, og der er slet ikke så få punkter. Vi går ud fra at flere af disse punkter får opsættende virkning. Der er også punkter, som har potentiale til at sagen skal gå om, men det skal Planklagenævnet afgøre selvfølgelig.

Lynderup tænker her på dokumentet fra advokaten på vegne af en nabo, som blev sendt til teknik- og miljøudvalget, men som aldrig blev behandlet, samt spørgsmålet om, hvorvidt byggeriet vil påvirke miljøtilstanden i Sandbækken.

- Endelig er det da en spændende tanke, at byrådet vil arbejde for, at vi kan få vurderet vores økonomiske tab. Det håber vi, at de holder fast på, siger Lynderup og sigter her til Helge Albertsens (S) forslag om at kommunen skal lade en taksationsmyndighed vurdere, hvor stort et økonomisk tab, højhusene medfører for naboerne.