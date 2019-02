- EU er på mange måder særligt aktuelt for vores elever - ja for alle unge i virkeligheden. De grænseoverskridende problemer bliver næppe færre med tiden, og derfor er det vigtigt, at eleverne får indsigt i den helt store institution, hvad det angår. Alene kan Danmark intet gøre, siger lærer Sigurd Have i en pressemeddelelse.

Dejbjerg: Et virvar af slips, høje hæle og skjorter blendede sammen fredag, da 9. klasserne på Dejbjerglund Efterskole legede EU-politikere, presse, lobbyister og eksperter for en dag. Klimaforandringer var på dagsordenen, og sammen skulle de europæiske ledere finde gode aftaler.

Lobbyisterne skulle forsøge at påvirke politikere og presse, så de kunne være med til at sætte dagsordenen. Pressefoto.

Fanget af opgaven

Mens eleverne fik indsigt i EU's tunge beslutningsprocesser, blev det klart for de unge mennesker, at EU ikke bare er et beslutningsapparat.

- Det var sjovt at opleve, hvordan vi som presse var med til at sætte dagsordenen, ligesom det var tydeligt, at lobbyisterne ville skubbe vores artikler i én særlig retning, siger Mads Poulsen, som i dagens anledning var klædt i habitbukser, skjorte og laksko - et outfit, der matchede hans rolle som reporter fra avisen Business Europe.

For en af dagens arrangører, Christoffer Koch, der er lærer på efterskolen, var det tydeligt, at elevernes engagement havde fået et nøk.

- Selvom dagen var klart defineret og planlagt, kunne vi hurtigt mærke, at eleverne blev fanget af opgaven. De var medskabere og kunne for så vidt styre EU i den retning, de måtte ønske. Dét motiverede alle eleverne - også dem, vi sjældent ser i undervisningen, siger han i pressemeddelelsen.

EU er en fast del af pensum i samfundsfag, og timingen er ikke tilfældig. I maj skal EU-borgerne til stemmeurnerne og vælge politikere til europaparlamentet. I den forbindelse har Dejbjerglund-eleverne arbejdet indædt med EU.