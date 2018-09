Højdespring: Nu er vort erhvervsklima det femte bedste i landet

- Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Men vi har arbejdet målrettet på at forbedre vores placering, og det er selvfølgelig også et cadeau til vore dygtige medarbejdere, der har gjort det muligt, siger borgmesteren.

- Det var en målsætning, som vi regnede med, at det ville tage nogle år at nå, siger Hans Østergaard.

Da han og viceborgmester Søren Elbæk (S) lige efter kommunalvalget 2017 blev dobbeltinterviewet af Dagbladet, fastslog de, at en af deres målsætninger var at blive Danmarks femte bedste erhvervskommune.

o DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.o Knap 7.700 virksomheder inden for DI's brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse. o Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

Sjældent set

Formanden for Dansk Industri Midt Vest, direktør Claus Arberg, er imponeret over Ringkøbing-Skjerns højdespring.

- Det er sjældent set, at nogen springer så højt på listen på et enkelt år. Men det er et udtryk for, at kommunen virkelig gør noget for at forbedre erhvervsklimaet - det er virkelig flot, fastslår han.

Han glæder sig også over, at Ringkøbing-Skjern Kommune meget aktivt bruger DI-undersøgelsen til at sætte ind på de områder, hvor det lokale erhvervsliv mener, det kunne være bedre.

- Det er sådan, vi gerne vil have, at undersøgelsen bliver brugt - til at løfte hele det danske erhvervsliv. Men som vestjyde vil jeg da godt påpege, at tre af de fem kommuner i toppen af undersøgelsen kommer fra Midt- og Vestjylland. Jeg tror, vi har mere fokus på at gøre noget ved erhvervsklimaet, siger Claus Arberg.

Hans Østergaard kan i alt fald bekræfte, at det er noget, man har knivskarpt fokus på i Ringkøbing-Skjern.