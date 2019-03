Høj vandstand forsinker renoveringsprojekt på Stauning Havn

STAUNING: Egentlig skulle renoveringen af Stauning Havn have været afsluttet til maj, men vejrguderne ville det anderledes.

De seneste ugers regn og blæst har nemlig betydet en forhøjet vandstand på op til en halv meter over det normale, og det har generet arbejdet en hel del. Faktisk har det været så meget, at vandet har gået over landevejen, og vandstanden har været så høj, at det har givet store problemer at få samlet rørresterne, som er skyllet ind i havnen. Desuden har man ikke kunnet montere strækket til spunsen, fordi vandet har været for højt.

Havnefoged Aksel Vestergaard oplyser til Dagbladet, at håndværkerne i stedet har brugt tiden på at pille den gamle bro ned, og lægge nye dækbrædder på den sydlige bro. Oveni måtte man lave ekstra forstærkninger, da spunsen skred. Det har taget mere tid end planlagt.

- Vi regner med at tage den sydlige bro i brug til påske, og den nordlige bro skal være færdig til maj. Dernæst skal vi have lavet gavlen og forbundet broerne. Til juni er det hele fix og færdig, for det skal jo stå klar til jazzfestivalen, fortæller Aksel Vestergaard, der understreger at det hele bliver et superflot resultat.

Projektet kræver også, at der skal lægges ny asfalt, da broerne ligger fem centimeter højere end den gamle bro, og vejen bliver rettet til. Slidlaget lægges først til næste år, da man frygter at asfaltlaget vil sætte sig.