Høj fart skyld i mange ulykker

Ringkøbing-Skjern: Hvert år er der mennesker, der kommer alvorligt til skade i trafikken eller i værste fald slet ikke kommer hjem til deres familie på grund af en ulykke, der kunne have været undgået.I omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene er der blevet kørt for hurtigt i forhold til fartgrænsen eller f.eks. vejr- og vejforholdene, viser tal fra Vejdirektoratet.Derfor er Ringkøbing-Skjern Kommune gået med i den landsdækkende kampagne "Sænk farten før det er for sent" i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.- Man kan nemt komme til at betragte bilen som en forlænget dagligstue, hvis man er en rutineret bilist, og glemme, hvor lille en fartoverskridelse og hvor få sekunders uopmærksomhed, der egentlig kan udgøre forskellen på liv og død i trafikken, siger Michael Steen Vejrup, der er civilingeniør og arbejder med trafik og veje i kommunen.En stor del af dødsulykkerne i trafikken sker på landevejene - især på grund af for høj fart og uopmærksomhed.