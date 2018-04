Hockey Camp giver lokale aflysninger: Ishockey-gæster vælger Herning

Danmarks største sportsevent kaster ikke voldsomt mange overnatninger af sig i Ringkøbing-Skjern. Flere har meldt fra på grund af særlig Hockey Camp ved Boxen.

RINGKØBING/SKJERN: Om et par uger kommer ishockeyfans fra hele verden til Herning og København for at se VM i Ishockey, som er det største sportsevent på dansk jord nogensinde. De skal have et sted at overnatte, men det er kun ganske få, som har valgt at sove i Ringkøbing-Skjern Kommune. I midten af april var der solgt 287.000 billetter til de 64 kampe, der spilles i Danmark. 30 af kampene spilles i Boxen i Herning fra 4. til 17. maj, og i den periode forventer man, at der vil være over 40.000 overnatninger i Herning og omegn. Selvom byen har 745 hotelværelser, og MCH Herning har oprettet en Hockey Camp i en fanzone ved Boxen med flere tusind overnatningspladser, kan byen ikke huse alle de besøgende.

Stor bevågenhed Jyske Bank Boxen i Herning lægger is til 30 kampe i gruppe B, der tæller Canada, Finland, USA, Tyskland, Norge, Letland, Sydkorea og Danmark. Gruppespilskampene spilles 4.-15. maj, mens de to kvartfinaler spilles 17. maj. De øvrige kampe spille i Royal Arena i København.Der er solgt omkring 287.000 billetter til de i alt 64 kampe ved VM i Ishockey, og man venter, at over 250 tv-kanaler sender VM, så 1,3 milliarder tv-seere i 167 lande kan følge slutrunden, hvor 16 nationer deltager.

Anden målgruppe Direktør i Ringkøbing Fjord Turisme Sebastian Schaper fortæller, at man ikke har et overblik over, hvor mange ishockeyfans, der tager tandbørsten med til Ringkøbing-Skjern. Turistforeningen blev kontaktet af Visit Herning, men har ikke lavet en selvstændig markedsføring for at lokke gæster til området. - Det er en anden målgruppe end den, vi sædvanligvis har, og det er svært at kombinere, men med så mange gæster vil det give et afkast her, selvom Herning har lavet en masse tiltag selv, siger Sebastian Schaper.

Landshold bookede forkert På Hotel Fjordgården væltede det ind med bookinger fra ishockeyfans for et halvt års tid siden, men efter at hockey-campen blev en realitet, har der været mange aflysninger. - Men vi kan stadig mærke det, og vi har en forventning om, at der kan komme lidt flere i tiden op til, fortæller hoteldirektør Brian Madsen. Iben Hansen, der står for Fjordgårdens marketing, har haft annoncer med tilbud på overnatning på Facebook under vinter-OL, målrettet canadiske, amerikanske, tyske og norske gæster. - Vi målretter kun mod dem, der skal spille i Herning, og det har vi fået god respons på, fortæller Iben Hansen. Hun fortæller også, at Hotel Fjordgården faktisk blev booket af et af de deltagende hold, nemlig Østrigs landshold. - Men de skal spille deres kampe i København, så vi ringede og spurgte, om de virkelig ville køre tre og en halv time hver vej. Og det ville de helst undgå, fortæller Iben Hansen med et grin.