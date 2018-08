Stauning: Et tyveri af de mere usædvanlige har fundet sted fra Pipi Antik på Mejlbyvej i Stauning. For hvor tyve normalt går efter let omsættelige varer som smykker, elektronik og kontanter, var det bestemt ikke tilfældet i det tyveri, der fandt sted mellem lørdag aften og mandag morgen. Her er to antikke hestevognshjul, der stod foran butikken, nemlig blevet snuppet.