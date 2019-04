Ringkøbing-Skjern: Hjerteforeningen vender i år idéen om en landsindsamling søndag 28. april på hovedet og gør det til en landsuddeling, hvor hver eneste indsamlede krone bliver brugt på at give danskerne hjertestartere.

Hver gruppe, der går 15 indsamlingsruter får foræret en hjertestarter til en værdi af 21.000 kroner med et tilhørende varmeskab placeret lige dér, hvor gruppen mener, hjertestarteren gør mest gavn.

Der er blevet taget godt imod ideen om opsætning af hjertestartere i det område Hjerteforeningen Ringkøbing dækker.

Formanden, Mogens Elming oplyser således, at der er startet 10 hjertestarter grupper op. 4 af disse grupper (i Tim, Lem, Gl. Sogn og Tulipanhaven i Ringkøbing) er enten fyldt op eller tæt på at være fyldt op med 15 indsamlere i hver gruppe.

Der mangler indsamlere til 3 hjertestartere i Ringkøbing (midtbyen), 1 hjertestarter ved Baneledet i Ringkøbing, 1 hjertestarter i Hvide Sande og 1 hjertestarter på Lodbjerg Hede.

Hvis du har mulighed for at hjælpe med at gå en indsamlingsrute bedes du telefonisk kontakte Mogens Elming eller Frode V. Thomsen.

Hjerteforeningen Skjern-Tarm-Videbæk har tilmeldt 6 grupper som gerne vil have del i uddelingen af hjertestartere. Men det kræver at den enkelte gruppe samler ind på mindst 15 ruter.

Støt derfor op om en af grupperne ved at melde dig som indsamler, en rute tager ca. 2-3 timer. Der er brug for alle gode kræfter, siger Marius Trip, der er formand for Hjerteforeningen Skjern-Tarm-Videbæk