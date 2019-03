Hjemmeværnet skal øve sig i Stauning Lufthavn

STAUNING: Nok er den jagtglade befolkning i Stauning vant til at høre skud, men skulle de alligevel undre sig over skud omkring lufthavnen og lysraketter i dagene mellem fredag 5. og søndag 7. april, så er der ingen grund til at søge i dækning. Det er Flyverhjemmeværnet, der holder øvelse, og det, der fyres af, er løs krudt.

- Hovedsageligt bliver det indenfor lufthavnens område og ind i skoven. I den kommende uge vil vi køre rundt til de nærmeste naboer for at informere dem, fortæller Peter Høj Toft, rekrutteringsofficer i Flyverhjemmeværnet HVE272 Vestjylland.

Øvelsen er træning til en større NATO-øvelse i slutningen af september, der har fået kodenavnet "Øvelse Stærk Tiger". Til den tid vil Stauning Lufthavn og HVE272 komme til at spille en rolle.

Øvelserne skal ses i lyset af den generelle sikkerhedssituation og aggressionen fra Rusland. I flere år har der været uro omkring Krim-halvøen, og derfor spiller Danmark en rolle i at sikre freden.

NATO vil gerne have et sted, hvor deres fly kan lande, og her ligger Stauning Lufthavn strategisk. Derfor har Stauning Lufthavn også fået status af at være brohoved i øvelserne.

Dog kommer hjemmeværnets eget fly ikke til at indgå i øvelsen. Det er lige nu sendt til Middelhavet, hvor det udgør en del af Frontex, EUs ydre grænsekontrol. Men fly skal der til under sådan en øvelse, så derfor er der indgået aftale med privatflyverne i Stauning, så man kan simulere landinger.