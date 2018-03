Hjemmerøveri: Tiltalt kom med ny forklaring på DNA-fund

- Jeg fik stjålet nogle ting fra handskerummet i min bil i juli, fortalte den 51-årige mand, der nægter at stå bag røveriet.

Trods adskillige afhøringer hos politiet var det først fredag, at han kom med en forklaring på, hvorfor politiet har fundet hans DNA på gerningsstedet, og hvorfor hans kæreste ringede til røveriofret i januar sidste år.

SKJERN: Den 51-årige mand fra Hover, som er tiltalt for det brutale hjemmerøveri mod 86-årige Edith Kjærgaard først på aftenen 5. juli sidste år, har siddet fængslet siden august.

Ved tidligere afhøringer har manden ikke nævnt tyveriet fra bilen, og forklaringen kom derfor bag på anklager Pia Koudahl, der spurgte nysgerrigt ind til den. Også oplysningen om, at den 51-årige faktisk har været på Ø. Marupvej, inden hjemmerøveriet fandt sted, var ny for hende.

Ved tyveriet ved Jem & Fix i Skjern forsvandt der bl.a en lommelygte med en kæde og et headset fra mandens bil.

Opkald var gemt på pc

Sidst på året 2016 ledte han efter en ny bopæl på landet, hvor hans hund kunne løbe frit omkring.

Derfor havde han sat en seddel med sit telefonnummer i et tomt hus på vejen i håb om et opkald fra ejeren.

Hans kæreste, en kvinde fra Skjern, ville angiveligt hjælpe ham med at undersøge muligheden for at finde en ny bolig og ringede derfor i januar 2017 til Ø. Marupvej 10, hvor Edith Kjærgaard bor.

Politiet fandt lydoptagelse af opkaldet, som manden nægter ethvert kendskab til, på hans computer.

Kvinden opgiver ved opkaldet et falsk navn og fortæller den 86-årige, at hun er ved at lave en kongelig undersøgelse. Hun vil blandt andet høre, om Edith Kjærgaard er gift.