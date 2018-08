Hjemmerøveri: Landsretten siger skyldig

Skjern/Viborg: Den 51-årige Jens Henning Munk fra Hover var den ene af de to mænd, der overfaldt 86-årige Edith Kjærgaard og hendes 72-årige bror på Ø. Marupvej ved Skjern i juli sidste år.

Det har Vestre Landsret slået fast her torsdag formiddag. Dermed er landsretten enig med retten i Herning, som i marts i år også fandt, at den 51-årige sammen med en ukendt gerningsmand stod bag det brutale hjemmerøveri, på trods af at han hele tiden har nægtet sig skyldig.

Jens Henning Munk fik fem og et halvt års fængsel ved byretsdommen, som han på stedet ankede til Vestre Landsret med et ønske om frifindelse. Men beviserne var som i byretten ikke til at komme uden om. Blandt andet er hans DNA fundet på gerningsstedet.