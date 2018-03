Hjemmerøveri: Bror blev tævet til lirekassemand

Hjemmerøveriet på Ø. Marupvej skete på en varm og solrig julidag sidste år, hvor to mænd overfaldt først Edith Kjærgaard og siden hendes bror. Politiet mødte talstærkt op for at sikre spor efter gerningsmændene. Arkivfoto

Selv om 72-årig bror var bagbundet, blev han slået og sparket af begge røvere på Ø. Marupsvej i forbindelse med et hjemmerøveri.

SKJERN: Retssagen mod den 51-årige mand, der er tiltalt for et brutalt hjemmerøveri mod den 86-årige Edith Kjærgaard i juli i år, fortsatte mandag med afhøring af blandt andet hendes bror, svigerinden og politifolk. - Lågen stod åbent, da jeg kom. Det er usædvanligt, fortalte den 72-årige bror, som bor på samme vej og tilfældigvis kom forbi med en portion jordbær, mens røveriet fandt sted. Han fik på gårdspladsen øje på en mand klædt i en hvid overtræksdragt og maske, der bar på en seks kilo tung pulverslukker. Broren spurgte, hvad der var galt. - Fire in the house, sagde manden, som kort efter tømte pulverslukkeren i hovedet på broren. Blændet af pulveret vaklede broren væk fra huset og forsøgte at få sin mobiltelefon op ad lommen for at ringe efter hjælp.

Lammet af strøm - Men så kom den anden røver og slog telefonen ud af min hånd. Jeg spurgte, hvem han var, men han sagde intet. Han gik bare løs på mig, fortalte den 72-årige, der forsøgte at slå igen. Røveren, der bar en sort kasket og en sort maske, slog med knytnæver, og de to mænd endte med at rulle rundt på græsset foran landejendommen. Pludselig mærkede broren, at han fik stød en eller to gange, og han blev helt apatisk. - De bandt mig med gaffertape på hænder, fødder og om øjnene. Og så bankede de løs på mig. En sad på mig, mens jeg havde hovedet nede i græsset og forsøgte at trække vejret, fortalte broren.

Kæmpede sig fri Mændene bankede løs på den 72-årige, som blev slået på venstre side af hovedet og sparket i begge sider af kroppen. Da de endelig stoppede, bliver han liggende, som var han død. Nogle minutter senere hørte han en bil starte. Efter fem til ti minutter fik han sig vredet sig af tapen og kæmpede sig på benene, så han kunne hjælpe sin søster, der lå bagbundet i huset. - Jeg fik hende skåret fri med en fjerkræsaks, men jeg kunne ikke få hende op på stolen, fordi mine arme var fuldstændig kraftløse. Så ringede jeg efter hjælp, fortalte broren i retten. Røverne havde tømt pulverslukkeren ud over hele huset, så han måtte først børste støvet af telefonen, før han kunne finde de rette taster.