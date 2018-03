Hjemmerøver kom med en røverhistorie

SKJERN: De tre dommere og de seks nævninge, der har lyttet til og set på beviserne i sagen om hjemmerøveriet mod den 86-årige Edith Kjærgaard var alle enige om, at den 51-årige Jens Henning Munk fra Hover er den ene af de to røvere.

Instruerede kæresten

DNA'et blev fundet på en lommelygte med kæde og på et headset.

Jens Henning Munks forklaring lød, at de to ting inden røveriet var blevet stjålet fra hans bil, men at tyveriet aldrig var blevet anmeldt.

Retten valgte at se bort fra forklaringen. Det skete med baggrund i flere telefonsamtaler mellem Jens Henning Munk og hans 44-årige kæreste - samtaler, som politiet aflyttede. I disse telefonsamtaler instruerede den nu dømte sin kæreste i, hvad hun skulle sige til politiet.

Heller ikke parrets enslydende forklaring på, hvorfor kæresten, der på et tidspunkt også var sigtet i sagen, et halvt år før hjemmerøveriet ringede til Edith Kjærgaard og udgav sig for at være en anden, troede retten på.