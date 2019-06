Hjemmeplejen i Tim og Holmsland lægges ind under ældrecentre

Medarbejderne i hjemmeplejen hører fremover under Fjordglimt i Hvide Sande og Tim Plejehjem. Her kan lederne bedre rokere rundt med den samlede medarbejderstab, som kan lægge deres arbejde i både hjemmeplejen og på plejehjemmet efter behov.

- Forslaget faldt, fordi der var kritiske bemærkninger om centralisering fra medarbejdere og ældrerådet, der syntes, at der ville blive for langt ud til det yderste led. Vi vælger så i udvalget at lytte og sige 'vi kører et rul mere' og nedsætter så en arbejdsgruppe, som er kommet op med den model, vi nu har vedtaget. Det havde været hurtigere at vedtage det første forslag, men så var vi endt op med en model, som ikke ville have den samme opbakning, siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger).

Kommunen bad i 2017 de eksterne konsulentfirmaer Deloite og Rapidis lave en rapport om optimeringsmulighederne i hjemmeplejen, hvilket resulterede i et forslag om at opløse Holmsland-Tim og lægge medarbejderne ind under Ringkøbing Hjemmepleje, så kommunen ville bestå af fire enheder mod hidtil fem.

Tim/Holmsland: Efter knap to års forarbejde er der fastlagt og vedtaget en ny struktur for hjemmeplejen i Tim og Holmsland. De to områder blev i 2016 lagt sammen i en én hjemmeplejeenhed, men det slutter nu. I stedet bliver Holmsland-medarbejderne tilknyttet Fjordglimt Ældrecenter i Hvide Sande, og Tim-medarbejderne tilknyttet Tim Plejehjem.

Her ses hjemmeplejedistrikterne Tarm, Skjern, Videbæk og Ringkøbing. Det grønne Tim-Holmsland lægges under Tim Plejehjem og Fjordglimt. Foto: Rksk

Bedre udnyttelse

Ved at lægge hjemmeplejen ind under de to ældrecentre regner kommunen med at få nogle fordele. Først og fremmest vil der være mulighed for bedre udnyttelse af personalet. Hvis arbejdsmængden i hjemmeplejen falder, kan en medarbejder i stedet hjælpe til på ældrecentret. Og hvis der opstår tomme boliger på ældrecentret, kan medarbejderne her hjælpe til i hjemmeplejen. Også ved sygdom kan der nemmere rokeres rundt med medarbejderne.

Holmsland Hjemmepleje har 20 stillinger à 30 timer, Fjordglimt 29 stillinger. Tim Hjemmepleje har 32 stillinger à 30 timer, og Tim Plejehjem 16 stillinger.

Lønudgiften på 540.000 kroner til lederen af Holmsland-Tim Hjemmepleje kan kommunen spare, men pengene bliver brugt til ansættelse af en ekstra gruppeleder på de to plejehjem 18,5 timer om ugen. Det giver i alt en lønudgift på 480.000 kroner. Samtidig vil lederne af de to ældrecentre få flere medarbejdere under sig, hvilket muligvis udløser et løntillæg på 60.000 kroner. Dermed ender omorganiseringen op med et rundt 0 i besparelse på ledelseskontoen.