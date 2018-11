Historien om Tarm Mejeri fortælles i en ny bog

TARM: I dag er Mejeriet i Tarm et sted, der samler mange folk, men ud over musik, teater og billedkunst i Tarms kulturhus, så har bygningen en spændende historie, der nu fortælles i en ny bog på 240 sider. Som navnet antyder var det her, at Tarm Mejeri lå fra sin stiftelse i 1897 og til lukningen i 1966.

Forfatteren er Inger Hansen, formand for Egvad Egnshistoriske Samling og meget aktiv lokalhistoriker med flere udgivelser i rygsækken. Siden 2014 har hun arbejdet på projektet, der må siges at være en meget stor mundfuld. Preben Grangaard og Carl Johan Ahlmann Thode hjalp til med redigeringen af det omfangsrige værk, og nu er bogen klar til udgivelse. Prisen på 150 kroner er muliggjort af tildelinger fra flere fonde.

- Bogen er tænkt som en slå-op-bog og ikke som noget, man skal læse kronologisk, forklarer Inger Hansen.

52 år efter mejeriets lukning er der ikke mange førstehåndsvidner til Tarm Mejeri tilbage. En del af mejeriets arkiv befinder sig hos Egvad Egnshistoriske Samling, og herfra havde Inger Hansen et udgangspunkt at arbejde videre med. I de gamle aviser var der fyldige referater fra mejeriets generalforsamlinger, og sammen med kirkebøger og folketællinger, blev der et kildemateriale at arbejde videre med.