Hilde-sagen får ingen konsekvenser for Jobcentret

Ringkøbing-Skjern: Det tumultariske forløb om den kræftsyge dyrlæge Hilde-Kristin Reed Mogensen, der sendte Ringkøbing-Skjern Kommune og beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen ud i en shitstorm, får ingen personalemæssige følger i Jobcentret.

Hilde-sagen fik mange læsere og ligeledes Dagbladet til at spørge, hvor mange sager af denne art Jobcentret kan holde til, før det får konsekvenser for den ansvarlige ledelse.

- Spørgsmålet har ikke været til debat overhovedet, siger Kristian Andersen (KD), formand for beskæftigelsesudvalget, efter et møde mandag i udvalget.

Kristian Andersen henviser til tidligere meldinger om, at alle regler og love er fulgt, og at det var nye oplysninger fra kræftlægen om, at Hilde-Kristin Reed Mogensen stadig har en livstruende sygdom, der fik Jobcenteret til at ændre holdning og forlænge sygedagpengeperioden. Helt i overensstemmelse med reglerne.

Allerede inden sommerferien - før Hilde-sagen var endelig afgjort - havde udvalget konstateret, at "de afgørelser, der træffes i Beskæftigelse, generelt træffes ud fra gældende lovgivning og efter den linje, som Ankestyrelsen til enhver tid udstikker".

Det nærmeste, udvalget er kommet en kritik, er at udvalget henstiller til, at der skal være fokus på timing og empati, når afgørelser i sager meddeles borgerne. Her sigtes til, at Hilde dagen inden operationen, hvor hun fik fjernet et bryst og lymfekirtler i armhulen, fik brev fra kommunen om, at hun tre dage senere ville miste sine sygedagpenge.

Jobcentret forlængede perioden midlertidigt som reaktion på den forargelse, som omtalen skabte. Jobcentret fastholdt, at hun ikke var berettiget til sygedagpenge, men ændrede så igen holdning og forlængede hendes sygedagpengeperiode.

På beskæftigelsesudvalgets møde mandag blev Hilde-sagen ikke diskuteret, siger Kristian Andersen. Derimod fik udvalget som en udløber af sagen en orientering fra fagchef Kim Ulv Christensen og konsulent Kim Bank Olesen om arbejdsgange på jobafklaringsforløb og sygedagpengeopfølgning.

Idéen er, at orienteringen og diskussionen skal munde ud i, at kommunen tager kontakt til Kommunernes Landsforening og Folketinget for at foreslå en forenkling af sygedagpengereglerne.